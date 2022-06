Ruba incasso ad artisti di strada e picchia carabinieri, arrestato

Due uomini tunisini, uno di 54 e l'altro di 21 anni, sono stati arrestati dai carabinieri a Firenze, il primo per rapina, resistenza a pubblico ufficiale, lesione personale aggravata e rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale, il secondo per resistenza a Pubblico Ufficiale.

Il 5 maggio scorso alle 22 in via Calimala il più anziano dei due ha rubato il denaro dalla cassetta di due artisti di strada minacciandoli con un coltello a serramanico, si presume sotto effetto di droga. I soldi sono stati poi persi dopo che uno dei derubati si è messo di mezzo. Il cinquantenne è stato trovato poi in piazza del Mercato Nuovo, all'arrivo dei militari ha cominciato a spingere e a colpire con calci e pugni sia l’auto che i carabinieri i quali hanno riportato lievi lesioni.

Con non poche difficoltà riuscivano a bloccarlo. I successivi accertamenti hanno permesso di rinvenire in suo possesso 2 coltelli, sottoposti a sequestro. L’uomo è stato trasferito presso la casa circondariale di Firenze Sollicciano.

Per quanto riguarda il 21enne, durante un controllo in via Lulli nella mattina di ieri, alle 6 è stato trovato in stato di alterazione dovuto alle droghe. Ha fornito generalità inesistenti cercando invano di far perdere le proprie tracce. I militari lo hanno bloccato nonostante avesse opposto resistenza. L'arresto è stato convalidato con l'applicazione della misura dell’obbligo di presentarsi alla Polizia Giudiziaria.