Tari a San Miniato, Ferraro (Lega): "Ennesimo aumento, il Comune tace"

Gli aumenti della TARI per l'anno 2022 sono stati fortemente contestati in sede di ATO Toscana Centro. Quasi il 50% dei Comuni non ha votato il Piano economico finanziario (PEF) presentato dal Gestore Alia spa. Prese di posizioni pubbliche fortemente critiche si sono avute anche dal PD dell'Empolese.

A San Miniato (che fa parte di ATO Toscana costa) in occasione della discussione che si è tenuta in Consiglio comunale del PEF contenente consistenti incrementi tariffari, l'Amministrazione comunale ha acriticamente avallato il "conto" presentato dalla Geofor. L'amministrazione comunale ha imputato gli aumenti della Tari a responsabilità altrui, ma non non ai veri colpevoli di una situazione divenuta insostenibile, cioè ad una discutibile gestione del servizio e ad una carenza di impianti per lo smaltimento rifiuti.

Un comportamento quello della Giunta comunale che il Gruppo consiliare della Lega - e non solo - ha fortemente criticato in quanto incredibilmente appiattito in difesa di una situazione non più giustificabile che richiede una chiara presa d'atto da parte dei Comuni della necessità di radicali cambiamenti.

Per tale motivo abbiamo stilato il comunicato che alleghiamo e della cui pubblicazione Vi ringraziamo in anticipo.

Roberto FERRARO - Capo Gruppo Lega San Miniato