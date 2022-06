Shock a Barga: studenti 'donano' a scrittrice foto con svastica e disegno sessista

Hanno avvicinato la scrittrice e le hanno consegnato una foto di una ragazza sorridente su cui erano stati disegnati una svastica e una figura oscena a sfondo sessuale. Il caso è avvenuto i primi di giugno a Barga, quando due giovani hanno fatto il 'dono' a sfondo razzista alla scrittrice Clementine Pacmogda, linguista alla Normale.

Stando alla ricostruzione della stessa Pacmogda, un 15enne un 16enne si sono avvicinati a lei durante un incontro con gli studenti a Barga. La scrittrice è originaria della Costa d'Avorio, vive a Borgo Val di Taro (Parma) ma è conosciuta in Val di Serchio, dove spesso partecipa a incontri sul razzismo e sul rispetto delle donne.

I due giovani le hanno consegnato la foto con la svastica e Pacmogda è rimasta turbata. "Mi hanno detto 'ti vogliamo fare un regalo'. Mi hanno affrontato a viso aperto e ridevano, avevano una faccia strana. Per loro ero un'immigrata che non conosce il senso di una svastica, il pensiero di quanto accaduto mi faceva male. Non si può lasciar perdere" ha confessato a La Nazione.