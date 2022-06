CAM Rock 2022, nuova edizione da PIEMME AUTO

Venerdì 10 giugno alle 21 si terrà l'edizione 2022 del CAM Rock, la vetrina dei laboratori musicali di musica d'insieme rock, pop e blues.

In scena i seguenti gruppi: Banditi, Teen Spirit, Cam Lab Rock, Medie 2, Black Hole, Meraki, Cam Wave che vedranno impegnati una quarantina di allievi della scuola di musica.



In continuità con l'ultima edizione la manifestazione conferma il sodalizio con Seat Piemme Auto, che da qualche anno lega il proprio marchio al CAM ed in particolare alla musica giovanile.

Il concerto è a ingresso libero e si terrà nel piazzale di Piemme Auto in via Lucchese,223 a Empoli. Saranno presenti anche alcuni servizi di ristoro.

Piemme Auto Seat offre vetture nuove in pronta consegna, noleggio a lungo termine, offerte dedicate a Pmi e partite Iva, mezzi a km zero e aziendali DAS WELTAUTO l'usato certificato. In più officina specializzata con tagliandi auto, ricambi, accessori, carrozzeria e collaudi.

