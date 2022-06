De Mossi replica agli animalisti: "Offese non scalfiscono la storia di Siena"

“La storia, la cultura e la civiltà di Siena non saranno scalfite dall’ennesimo e becero attacco che arriva da persone che non conoscono niente di questa città e del Palio”. Così il sindaco di Siena Luigi De Mossi commenta le parole di Walter Caporale riportate dall’Ansa e da alcuni organi di stampa.

“Ci apprestiamo a tornare alla nostra festa di popolo e questa è la risposta più importante - aggiunge De Mossi in vista del Palio del prossimo 2 luglio – Sarà la sublimazione della nostra civiltà. Come singolo cittadino, le offese a livello personale non mi toccano e si qualificano da sole, per cui potrei anche passarci sopra”.

“In quanto primo cittadino – spiega il sindaco di Siena - ho invece il dovere di rappresentare e difendere la senesità, intesa come trasmissione secolare di valori culturali e di civiltà che le nostre diciassette Contrade tramandano da sempre di padre in figlio. Chi non può accettare tali offese sono Siena, i contradaioli e le Contrade tutte”.

“Per cui – conclude De Mossi - chi offende in maniera gratuita la nostra città e i contradaioli, esempio in tutto il mondo di comunità viva, ne risponderà, come giusto che sia, di fronte alla giustizia, davanti alla quale Siena, come sempre, si presenterà a testa alta”.

Fonte: Comune di Siena - Ufficio stampa