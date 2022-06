Teatro, cinema, libri, musica: estate di eventi a San Miniato

Torna l’estate e, insieme a lei, tornano anche gli attesi eventi culturali, con un cartellone all’insegna del ritorno alla normalità. Il Comune di San Miniato punta sulle variegate iniziative che fanno parte della tradizione estiva, con alcune interessanti novità. A presentare il cartellone sono il sindaco Simone Giglioli, l’assessore Loredano Arzilli, insieme ai protagonisti degli eventi: Massimo Gabbrielli, responsabile dei servizi bibliotecari comunali, Bruno Tamburini referente del Comitato per la Mille Miglia, Alice Masoni di Terzo Studio, Enrico Falaschi direttore del Teatrino dei Fondi, Cristiano Mori di Arci Valdarno Inferiore Zona Cuoio, Marzio Gabbanini presidente di SMP e IDP e Francesco Mugnari dell'associazione Tra i binari.

L’Estate dei libri

La stagione della cultura si apre con gli appuntamenti della Biblioteca “Luzi” di San Miniato, l’11 giugno, alle 18.00, con la presentazione del libro “Le ricorrenze” di Franco Brogi Taviani, a cura di Andrea Mancini della Conchiglia di Santiago. Sabato 25 giugno, dalle 22.00, torna l’atteso appuntamento con la Maratona di lettura; venerdì 8 luglio, alle 21.00, presentazione di “Novel in progress” di Paolo Tinghi, con Paola Marchetti e venerdì 15 luglio, alle 21.00, presentazione del volume “Ti renderò felice” di Samuele Corsi, con Paola Marchetti. Ultimo appuntamento venerdì 2 settembre, ore 21.00, con la presentazione del libro “L’imbroglio di carta” di Andrea Falaschi.

Mille Miglia

Venerdì 17 giugno torna a San Miniato la 40^ Rievocazione Storica 1000 Miglia 2022, isieme al Ferrari Tribute to 1000 Miglia 2022, alla 1000 Miglia Experience 2022 e alla 1000 Miglia Green 2022. La leggendaria competizione automobilistica, giunta alla 40esima edizione, che si disputò per ben 24 edizioni (dal 1927 al 1957) sfilerà, per il quarto anno, all’ombra della Rocca, l’ultima volta fu l’eccezionale gara di ottobre 2020, con l’inizio del passaggio delle auto previsto per le 12.00 e la conclusione per le 18.00.

La gara passerà dalla SP50 di Montaione (Corazzano), da Moriolo (via Volterrana), fino ad arrivare a San Miniato capoluogo dove transiterà da via Dalmazia, via Roma, via Carducci, via IV Novembre, Piazza del Popolo, via Conti, Piazza della Repubblica per il controllo timbro, via Vittime del Duomo, via Rondoni, via de’ Mangiadori, Piazza Bonaparte, via Del Bravo, viale Matteotti, via Sanminiatese via Sanminiatese, via Poggio, SP40 strada Isola San Miniato, SS67 via Tosco Romagnola Est, SS67 (San Miniato Basso-La Catena-Ponte a Egola- San Romano), con prosecuzione verso Pontedera.

La luna è azzurra, 39^ edizione

Un’altra edizione speciale per il 39° compleanno de La Luna è azzurra, il festival del teatro di figura organizzato da Terzostudio. Speciale perché ritorna ad occupare il centro storico del borgo con spettacoli e animazioni di teatro di figura, speciale perché l’ingresso sarà libero, senza contingentamenti e prenotazioni, e speciale perché il programma degli spettacoli è di grande qualità. Piazza Duomo, Piazza del Seminario, i Loggiati di San Domenico, piazza del Popolo e le strade ospiteranno 17 spettacoli nelle 3 serate (17, 18 e 19 giugno) del festival con oltre 33 repliche. L’inaugurazione della mostra sarà venerdì 17 giugno, alle 19.00. Sarà attivo il servizio navetta dalle 20.00 dal parcheggio di fontevivo, con ultima navetta da Piazza Alighieri alle 00.30. Il centro sarà comunque chiuso al traffico dalle 19.00 per i giorni del festival, e piazza del Popolo sarà chiusa al traffico dalle 18.00.

Con la collaborazione dell’Officina dell’Orcio d’Oro, verrà organizzata negli spazi dell’ex falegnameria di San Miniato, la prima serie di “Lune d’artista”, dedicata al Teatro di figura e Immagine che prevede l’esposizione di arti pittoriche, grafiche e di artigianato artistico. Quest’anno sarà ospite Giulia Del Mastio, la grafica che crea da oltre 10 anni l’immagine del festival, con l’esposizione dei suoi 13 manifesti e di altri quadri da lei prodotti. La mostra “Giulia e le sue lune” sarà allestita negli spazi dell’Officina dell’Orcio e sarà aperta tutte le sere del festival dalle 20.45 alle 24.00.

Spettacoli teatrali comici

Tre spettacoli, a ingresso libero (23 giugno, 1 e 8 luglio), organizzati dal Teatrino dei Fondi, allieteranno il cartellone degli eventi culturali nelle frazioni del territorio. Si comincia giovedì 23 giugno, alle 21.30, a Ponte a Egola (piazzale accanto al circo Arci in via Ferrari, dove andrà in scena “Balcanikaos”, uno spettacolo di Guascone Teatro, con Andrea

Kaemmerle accompagnato dagli ottimi musici Kietzmer Balcanici. Si tratta di uno spettacolo teatral-musicale, dedicato alla musica dei Balcani e, in generale, dell’est europeo. Le atmosfere letterarie si fondono con quelle più popolari degli aneddoti, delle leggende fino a toccare strane ed oniriche storielle nate nella notte dei tempi.

Venerdì 1 luglio, ore 21.30, a Stibbio (accanto al Circo Arci in piazza San Bartolommeo), “Un Decamerone da ridere” da un’idea di Enrico Falaschi, con Claudio Benvenuti, Alberto Ierardi, Marta Paganelli, Marco Sacchetti, Giorgio Vierda. Alcune delle novelle più divertenti di Boccaccio prendono vita in uno spettacolo dedicato al riso, alla beffa dal sapore tipicamente toscano, all’ingegno, alla fortuna, all’eros e alla dissacrazione del potere.

Ultimo appuntamento venerdì 8 luglio, ore 21.30, a San Donato (piazzale antistante la Parrocchia di via Romaiano), “Stefano Bellani Show”, 25 anni di cabaret con Stefano Bellani. Una serata all’insegna dell’ironia e della comicità con Stefano Bellani, cabarettista e comico toscano per ripercorrere i 25 anni della sua carriera.

Cinema sotto le stelle 2022

Anche quest'anno si terrà la consueta rassegna itinerante cinematografica di film ad ingresso gratuito adatta a famiglie e bambini, con commedie e cartoni animati, che toccherà dieci frazioni del Comune. Si inizia domenica 3 luglio a Corazzano, per poi proseguire nelle frazioni di San Romano Casotti, Balconevisi, La Scala, Roffia, Molino d'Egola, Cigoli, La Catena, Ponte a Elsa e si conclude a San Miniato il 13 agosto all'interno del Palio di San Rocco. Ci saranno varie collaborazioni con associazioni nelle varie frazioni per organizzare momenti di convivialità.

"ARCICORTO FILM Festival 2022" è il festival internazionale di cortometraggi, della durata massima di 15 minuti (titoli compresi), giunto alla seconda edizione. Quest'anno è diventato internazionale, grazie alla provenienza di molti lavori da paesi esteri. Altra novità, la giuria giovani, alla quale è dedicato un premio e l'aggiunta del premio speciale della giuria "Pier Paolo Pasolini", in occasione dei 100 anni dalla sua nascita. La giuria premierà con l'"Icaro d'oro" il miglior cortometraggio (con un premio in denaro di 700 euro), mentre il pubblico presente alla serata finale di giovedì 28 luglio 2022, voterà e premierà il cortometraggio migliore con l'"Icaro d'Argento" (premio in denaro di 300 euro). Premi anche per regia, sceneggiatura, fotografia, miglior attrice, miglior attore e premio "Salto nel buio". L'evento si terrà, come l'anno scorso, nella Piazzetta dei Loggiati di San Domenico a San Miniato. Ingresso gratuito con prenotazione.

Durante l'evento del "Cinema sotto le stelle", verranno anche proiettati alcuni cortometraggi premiati nell'edizione 2021.

Frida Bollani in concerto e Musicastrada festival

Due giorni di musica il 29 e 30 luglio animeranno il centro storico, nella splendida cornice di Piazza Duomo con due ospiti di grande livello. Si comincia venerdì 29 luglio, alle 21.00, il concerto della pianista Frida Bollani Magoni, un’iniziativa del Comune di San Miniato, realizzata in collaborazione con il Dramma Popolare. Info e prenotazioni: biglietteriadrammapopolare@gmail.com - 0571400955, prevendite https://bit.ly/399o5lO

Frida Bollani Magoni, figlia d’arte, nasce in Versilia il 18 settembre 2004. Da sempre immersa nel mondo dei suoni e della musica comincia a studiare regolarmente pianoforte classico all’età di 7 anni sotto la guida del maestro Paolo Razzuoli, che le insegna la notazione musicale in Braille. Ha collaborato più volte con l’Orchestra Operaia di Massimo Nunzi (Jazz Big Band) sia come cantante che come pianista esibendosi all'Auditorium Parco della Musica di Roma. In qualità di ospite si è esibita al Premio Bianca D’Aponte (concorso per cantautrici) nel teatro di Aversa nel 2017 e alla cerimonia di apertura degli Special Olympics 2018 presso l’ippodromo di Montecatini suonando e cantando davanti a 10.000 persone. Si è spesso esibita come ospite a sorpresa nei concerti dei genitori (Petra Magoni e Stefano Bollani) sia in Italia che all’estero. Ha anche esperienza nel mondo del musical avendo partecipato come cantante a: “The Adventures of Peter Pan” e “Jesus Christ meets the Orchestra”. Attualmente frequenta il Liceo Musicale Carducci di Pisa dove studia pianoforte.

Sabato 30 luglio, alle 19.45, in Piazza Duomo, farà tappa a San Miniato Musicastrada Festival che, dopo il successo straordinario del 2021 con il concerto di Margherita Vicario, quest’anno torna con un ospite eccezionale: DUB FX (ingresso 10 euro in prevendita https://dice.fm/ e 12 euro alla cassa).

Dub Fx nasce street performer, mescolando elettronica, beat-box e hip hop e si è già esibito in quaranta Paesi al Mondo. Nasce nel 1983 vicino Melbourne, in Australia. A soli ventidue anni sbarca in Europa, scegliendo per palcoscenico strade e per piazze delle città di tutto il Continente, mescolando hip hop, drum and bass e dub. Il suo marchio di fabbrica è subito evidente: la capacita di creare musica dal vivo usando solo le sue grandi doti da beat boxer e l’ausilio di una pedaliera con cui modula la voce e crea degli effetti (“loops”) da usare come basi. Dub FX è l’emblema della musica indipendente. Nel giro di qualche anno Dub FX ha venduto oltre centomila copie, suonato nei principali festival di tutto il mondo, collezionato oltre 150 milioni di visualizzazioni su YouTube, con 600.000 fan che lo seguono su Facebook. Tutto in maniera completamente indipendente.

Palio di San Rocco

La XIV edizione del Festival del Pensiero Popolare_Palio di San Rocco a cura di Tra i Binari APS, si conferma nelle sue consuete date dal 10 al 16 agosto 2022, radicandosi sempre di più nel quartiere Scioa, con la meravigliosa Piazza Buonaparte, tuttavia coinvolgendo tutto il centro storico. Questa edizione prende il titolo di: R.I.T.O. - Realtà, Immaginate, Tramandate, Ostinatamente. Le strade e le piazze di San Miniato e del quartiere Scioa si animeranno di suoni, immagini, laboratori, spettacoli, voci, storie, lingue dove l'esperienza dell'arte stessa creerà il nascere di un rito Popolare, capace di trasgredire la realtà e di aprire uno spazio magico condiviso. Un evento che possa dar sicurezza ad un luogo e ai suoi abitanti, che nonostante tutto si concede la possibilità di ritrovarsi e di celebrare insieme la vita con tutte le sue difficoltà e le sue infinite bellezze.

Tra gli ospiti d'eccezione Peppe Voltarelli, cantautore e attore di fama internazionale che fonda la sua attività tra il recupero della tradizione e un'ironica e pungente critica della quotidianità, Annet Henneman con il suo ultimo libro “Nonostante”, Gian Maria Ferlito (Catania), Guillherme Kirchheim (Brasile), Theater X (Berlino), una ricca presentazione delle nuove produzioni di Tra i Binari e molto altro ancora. Chiuderà la kermesse l'immancabile Palio di San Rocco con la spaccata dei cocomeri con il culo, che si prolungherà nella serata con un'inedita versione notturna.

“Questa estate segna il ritorno alla normalità e il segnale è il ricco cartellone di eventi estivi di elevata qualità che abbiamo presentato, con tante conferme e alcune piacevoli novità – dichiarano il sindaco di San Miniato Simone Giglioli e l’assessore alla cultura Loredano Arzilli -. Abbiamo voluto confermare gli appuntamenti fondamentali del cartellone estivo, il cinema sotto le stelle, che tornerà in tante frazioni ricalcando le esperienze degli anni scorsi, al quale però abbiamo voluto aggiungere anche tre spettacoli teatrali, in modo da differenziare l’offerta e rilanciare la socialità anche nei piccoli borghi del nostro territorio. Torna l’atteso appuntamento con la “Luna è azzurra”, un festival che va avanti da 39 anni e che è ormai irrinunciabile e si combina con il passaggio della Mille Miglia, l’incredibile rievocazione storica che attrae moltissimi appassionati. Ma stavolta abbiamo fatto ancora di più. Abbiamo pensato una due giorni di musica che unisca la tradizione del Dramma Popolare all’esperienza del grande successo di Musicastrada, in grado di attrarre un pubblico più ampio e variegato, oltre ad offrire gli appuntamenti tradizionali della nostra biblioteca, con cui possiamo ulteriormente differenziare l’offerta. E si conferma, anche quest’anno, la tradizione irrinunciabile del Palio di San Rocco nel quartiere dello Scioa, l’iniziativa con cui si chiude simbolicamente il cartellone estivo – e concludono -. Tutti questi eventi sono per noi uno sforzo importante, ma come amministrazione crediamo che la cultura sia il veicolo più importante per lanciare la ripartenza del territorio, di San Miniato, offrendo un cartellone di esperienze variegate e di altissima qualità che si riflette anche sul settore turistico”.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa