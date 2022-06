Il ritorno del 'festival letterario piccolo così' alla Libreria sopra la Penna

Dal 12 giugno al 3 settembre 2022 nel giardino con cottage pieno di libri che la poetessa Alba Donati ha creato a Lucignana, in un paesino di 180 abitanti a 30 km da Lucca, si potranno incontrare scrittrici e scrittori e prendere un tè, freddo, con loro. Il Festival letterario ‘piccolo così’ è organizzato da Fenysia-Scuola di linguaggi della cultura fondata dalla stessa Donati insieme a Pierpaolo Orlando, che attualmente la dirige, e giunge quest’anno alla sua seconda edizione.

“Little Lucy – spiega Alba Donati - si ispira alle Little Italy in giro per il mondo, le comunità di emigrati italiani - molti da Lucignana - delle grandi città come New York o Melbourne. Anche la Libreria sopra la Penna è una comunità di transfughi, lettori in cerca di autenticità e di nuovi legami. A Lucignana, hanno trovato casa”.

Otto appuntamenti per un calendario in fase di crescita, impreziosito da uno scenario suggestivo: gli spazi caratteristici della libreria di charme nel piccolo borgo fatato di Lucignana, circondata da montagne coperte da boschi di lecci e con una vista spettacolare sulle cime degli Appennini e delle Apuane.

Qui, nel dicembre 2019, Alba Donati decide di cambiare vita e realizzare un sogno: aprire una libreria e diventare libraia. Lo fa grazie a un crowdfunding e al passaparola sui social. Il «cottage letterario» immerso nel verde, diventa fin da subito un luogo di pellegrinaggio, di parole in comune, di incontri speciali. Lo racconta nel suo La libreria sulla collina, edito da Einaudi. Un libro magico, che racconta un luogo magico, che esiste davvero.

Il sogno di Alba è diventato realtà e il festival si apre domenica 12 giugno con una vera festa-evento dedicata al libro, anche in occasione della seconda ristampa, a distanza di appena un mese dall’uscita. L’autrice sarà in dialogo con Marco Vigevani, The Italian Literary Agency. All’incontro, moderato da Tina Guiducci, con le letture di Elisabetta Salvatori, partecipa Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana. Intervengono Marco Remaschi, sindaco di Coreglia Antelminelli e Marialina Marcucci.

Da sogno a sogno, non poteva mancare un appuntamento, quello di domenica 26 giugno, con Elinor Marianne, e il suo “nécessaire della lettrice” i deliziosi oggetti presenti nella Libreria sopra la Penna. “Sogni di carta” è il titolo del suo dialogo con Alba Donati. Ma chi è Elinor Marianne, che nel nome e nel cognome mette insieme vari personaggi di Jane Austen, che è innamorata di Parigi e possiede un bon ton di altri tempi? Ne sono prova i suoi quaderni, le agende, le trousse di lettura e di scrittura che sembrano usciti da un libro delle fiabe. C’è chi dice Elinor sia una fatina venuta dal mare. Durante quest’incontro lo scopriremo.

Sabato 2 luglio Pierpaolo Orlando, presidente e direttore artistico di “Fenysia – Scuola di Linguaggi della Cultura”, autore della sua prima raccolta in versi Per ogni nome una poesia (Interno libri) parlerà del suo libro con Alberto Cristofori, accompagnato dalle letture di Laura Cioni. A seguire l’inaugurazione della mostra dei disegni di Francesco Lauretta contenuti nel volume.

Sabato 9 luglio la giornalista e scrittrice Caterina Soffici, in dialogo con Fulvio Paloscia, ci racconterà il suo recente romanzo Lontano dalla vetta. Di donne felici e capre ribelli (Ponte alle Grazie), di una baita sulle Alpi, a 1700 metri, in un borgo sotto il ghiacciaio del Monte Rosa, un diario di montagna che è anche e soprattutto molto altro, uno sguardo intelligente, poetico, dolce, ironico e disincantato.

Sabato 23 luglio lo scrittore brianzolo Crocifisso Dentello sarà ospite di un incontro condotto da Loretta Cavaricci per il suo Tuamore (La nave di Teseo), il memoir in cui l’autore fa i conti con il dolore per la morte della madre affidandosi alla letteratura e alla parola scritta: sopravvivere all’assenza significa ripercorrere soprattutto le piccole felicità condivise.

Sempre a luglio, domenica 31, Elena Molini autrice de La piccola farmacia letteraria (Mondadori) e titolare dell’omonima libreria fiorentina, parlerà con Geraldina Fiechter dei dettami della biblioterapia, di consigliare i libri in base allo stato d’animo dei lettori, proprio come se fossero dei medicinali.

Sabato 6 agosto lo scrittore Marco Vichi, in dialogo con Cristina Sanna Passino, ci porterà con il suo Ragazze smarrite (Guanda) nella Firenze degli anni Settanta per una nuova avventura del commissario Bordelli che, a una settimana dalla pensione e dal suo sessantesimo compleanno, si ritrova ad affrontare il suo caso forse più difficile.

Il Festival si chiude sabato 3 settembre con Folco Terzani e il suo Fine/Inizio (Tea), domande e risposte su come fare una vita. Le parole di Tiziano Terzani tornano in una “edizione essenziale”, appositamente concepita e realizzata da Folco, che ha ridotto il testo originale al suo nucleo universale affinché nuove generazioni di lettori possano trovarvi riflessioni, insegnamenti e risposte per i tempi difficili che stiamo affrontando. L’autore ne parla con con Raffaele Palumbo e, a seguire, ci sarà la Passeggiata spirituale dalla Libreria all’Eremo di Sant’Ansano.

Tutti gli appuntamenti sono alle ore 18.00 (il 3 settembre alle ore 17.00)

Il Festival, curato da Alba Donati e Pierpaolo Orlando è organizzato da Fenysia e si avvale del sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, del Comune di Coreglia Antelminelli e della collaborazione della Croce Verde di Lucignana.

Aggiornamenti e approfondimenti sul programma al sito www.scuolafenysia.it e libreriasopralapenna.it