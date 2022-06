Incendio nel fondo commerciale in viale Redi, intossicato un 42enne

Incendio in notturna in un fondo commerciale al piano terra in via Ponte all'Asse a Firenze, una traversa di viale Redi. All'una e 30 di questa notte due squadre dei vigili del fuoco assieme a un'autobotte e un'autoscala sono intervenuti per domare l'incendio. Una persona è rimasta intossicata dal fumo inalato, si tratta di un uomo di 42 anni, e i sanitari inviati dal 118 lo hanno assistito trasferendolo al Santa Maria Nuova per le cure del caso. L'intervento si è concluso alle 3 di notte.