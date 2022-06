Maurizio Zani in mostra a San Romano tra 'Luci e ombre'

Maurizio Zani, sabato 11 giugno, presenta le sue opere a Villa Martini (Via Tosco Romagnola) di San Romano nella mostra dal titolo “Luci e ombre”.

Al vernissage (ore 17.30) parteciperanno, oltre all’artista, il curatore della mostra Filippo Lotti e la storica dell’arte Elisabetta Leporelli per la presentazione critica.

A dieci anni di distanza dalla sua ultima mostra ('Metropoli', esposta a Shanghai nel 2012), il pittore sanminiatese presenta una serie di lavori che ripercorrono il lavoro degli ultimi anni.

L’assenza dalle scene espositive ha permesso a Zani di dedicarsi più assiduamente alla pittura e alla ricerca iconografica.

In mostra le sue “pannocchie”: "Il soggetto diventa pretesto per creare giochi di contrasto – dice Elisapetta Leporelli –, pennellate decise o delicate modellano ogni dettaglio emergendo quasi spontaneamente dal fondo nero monocromo della tela in una gamma di dominanti cromatiche del giallo che dalle calde luci vivide giunge al bianco puro. Le luci, così come le ombre, divengono elemento della composizione e caratterizzano tutta l'opera di Zani; egli indaga gli effetti luministici ed espressivi del colore attraverso suggestioni che affondano le proprie radici nel caravaggismo fino alla dissoluzione del rapporto figurativo con l'oggetto reale di rintracciabile matrice impressionista".

In mostra anche i suoi canonici paesaggi, nelle diverse ambientazioni naturali o metropolitane, interpretate di giorno e di notte, fino agli scorci con i “rifiuti” e alle sue ultime produzioni informali.

Infatti dopo il definitivo ritorno in Italia nel 2019, la pittura di Maurizio Zani si fa più libera: inizia un nuovo percorso pittorico che esprime liberando sulla tela le sue sensazioni e seguendo il suo libero istinto.

"L'artista poliedrico – aggiunge Leporelli –, si evolve, sente l'esigenza di cambiare, la sua arte si traduce in sentimento: “sento quindi faccio!”; è la sensazione del momento che emerge, di una realtà che non è più rappresentazione, quanto 'impressione', vortice di colore, vero protagonista indipendentemente dal soggetto, che travalica i confini del contorno in un'esplosione di contrasti. La stesura di getto, materica, soppianta la metodicità della linea; è dal gesto, mai casuale, che prende forma opera d'arte: pieni e vuoti si fondono e confondono in incessante gioco di luce e ombra".

La mostra sarà aperta al pubblico fino al 22 giugno, tutti i giorni dalle ore 17 alle 20. Per info: 335 7902266.