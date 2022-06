Trident Sport campione Uisp, il premio in municipio a Pontedera

Ricevute e premiate, nella sala del Consiglio Comunale, dal sindaco Matteo Franconi, le atlete della società Trident Sport Pontedera che, pochi giorni fa, si sono fregiate del titolo di campionesse interprovinciali ( Pisa, Lucca, Livorno ) Uisp di volley per la stagione 2021/22. Una vittoria che vale doppio, perchè se è vero che si tratta di sport amatoriale, è fondamentale sottolineare la dedizione di queste ragazze, tutte con un passato agonistico e che non hanno mai mollato la pallavolo, mettendola assieme a impegni familiari e lavorativi.

Insomma, una bella storia di valori, impegno e passione, che ha accomunato un team formato quasi per intero da "Super Mamme", per le quali il volley rimane un punto di riferimento fondamentale. Ecco i nomi delle atlete ( per molte di loro un passato nella storica società Vbc di Pontedera ) che hanno vinto il titolo: Ilaria Bianchi, Marika De Nisco, Cristiana Falconcini, Simona Fiori, Elena Degl'Innocenti, Denise Licarotti, Eleonora Mangiaricotte, Valeria Merlini, Rachele Prosperi, Ambra Russo, Nubia Tognoni, Veronica Toniolo, Sara Zagaglia. L'allenatore è Fabio Giannotti, il dirigente accompagnatore è David Barontini. La società Trident Sport Pontedera è presieduta da Matteo Marconcini, Gianluca Lugil e Andrea Macchi.

Alla squadra, al team tecnico e alla dirigenza, sono andati i complimenti del sindaco per i traguardi ottenuti: "Un esempio di determinazione e di valori sportivi portati avanti con passione in maniera perfetta", ha sottolineato Franconi.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa