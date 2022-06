Vivi green e sei in, lo slogan per Toscana Energia arriva dalla scuola di Certaldo

Sono oltre 500 gli studenti delle scuole primarie toscane che hanno partecipato all’iniziativa Risparmio energia per il pianeta promossa da Toscana Energia.

Sensibilizzare le nuove generazioni sui temi della sostenibilità e del risparmio è un impegno che da molti anni Toscana Energia porta avanti con l’obiettivo di stimolare i ragazzi, in maniera semplice e divertente, al rispetto dell’ambiente e delle sue risorse.

Dottino, Soffio, Scintillo e Goccia sono i quattro Supereroi esperti in materia di fonti energetiche (rinnovabili e non rinnovabili) che, dispensando buoni consigli per non essere degli “spreconi”, hanno accompagnano gli studenti in questo percorso. Sono loro i protagonisti del materiale didattico che ha permesso ai ragazzi di imparare, giocare e … guadagnarsi l’attestato di Supereroe Energetico.

L’iniziativa si è conclusa con il concorso Energia alle parole con il quale i ragazzi hanno potuto esprimere il loro concetto di energia e futuro con fantasia e originalità creando uno slogan.

I primi tre classificati sono stati premiati con materiale didattico destinato alla classe di appartenenza. “Vivi green e sei in!” è risultato lo slogan vincitore (classe 4C della scuola primaria I. Masih di Certaldo); al secondo posto “Energia rinnovabile, una scelta inevitabile!" (classe 4B della scuola primaria Colombo di Firenze); terzo classificato “Il mondo pulito è il disegno più bello dell'universo" (classe 5A della scuola primaria I. Marcocci di Prato).

“L’adesione crescente alle nostre iniziative didattiche” afferma l’Amministratore Delegato Bruno Burigana “e ancor più l’entusiasmo dei ragazzi nell’affrontare temi come la sostenibilità e il risparmio energetico ci spingono a proseguire questo percorso dedicato alla scuola. L’importanza di costruire un futuro più sostenibile è il cuore dei nostri progetti, avvicinare i più giovani ad un uso consapevole dell’energia per usarne meno e usarla meglio è il nostro obiettivo”.

Fonte: Toscana Energia