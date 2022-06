Accordo polizia-Cabel per un protocollo contro i crimini informatici

Questa mattina, nella sala Fausto Dionisi della Questura di Firenze, è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra la Polizia di Stato e la Cabel Industry.

Il protocollo ha l’obiettivo di condividere e analizzare informazioni in grado di prevenire e contrastare attacchi o danneggiamenti alle infrastrutture informatiche appartenenti a soggetti che forniscono prestazioni essenziali.

Grazie all’intesa, la Polizia Postale e delle Comunicazioni per la Toscana e la Cabel Industry collaboreranno non solo nello scambio di informazioni, ma anche fornendo reciproche e tempestive segnalazioni allo scopo di affrontare situazioni di emergenza che possano creare minacce, vulnerabilità o incidenti in grado di danneggiare la regolarità dei servizi di telecomunicazione, o ancora organizzando momenti di formazione con l’obiettivo di migliorare gli strumenti di lotta ai crimini informatici.

La firma del protocollo tra il Dirigente del Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per la Toscana Alessandra Belardini e il Presidente della Cabel Industry Paolo Regini, è avvenuta alla presenza del Questore della Provincia di Firenze Maurizio Auriemma.

“La continua connessione tra realtà e mondo virtuale non può più essere scissa e l’impegno profuso costantemente e da anni dalla Polizia di Stato è ormai incentrato anche sul world web. Creare sistemi di collaborazione diretta con i privati che detengono la gestione di servizi permette alla Polizia di Stato di prevenire i reati che, pur essendo commessi sul web, producono effetti diretti nella realtà e, da ultimo, incidono sulla sicurezza della società”, le parole del Questore della provincia di Firenze Maurizio Auriemma.

“Sempre più spesso società importanti cadono nella la rete dei cyber criminali e risulta difficile intervenire per tempo senza la necessaria e repentina diffusione di best practices che consentano, nell’ottica di valorizzazione del partenariato pubblico e privato, di porre la massima attenzione alla sicurezza informatica e alle difese digitali in continua espansione. Proprio per questo siglare accordi come quello odierno deve essere di esempio e di valorizzazione per una stretta collaborazione con la Polizia delle Comunicazioni” ha affermato la Dott.ssa Belardini.

“Cabel Industry è lieta di poter collaborare con le Istituzioni con questo importante accordo. Cabel Industry, in quanto fornisce servizi di outsourcing in ambito bancario ad oltre quaranta banche e finanziarie, costituisce un’infrastruttura strategica ed una risorsa cruciale di grande rilevanza per l’intero Sistema Paese. L’accordo rappresenta una tappa significativa nel processo di costruzione di una fattiva collaborazione tra pubblico e privato: un progetto che, in considerazione dell’insidiosità delle minacce informatiche e della mutevolezza con la quale esse si realizzano, risulta essere strumento essenziale per la realizzazione di un efficace sistema di contrasto al cybercrime, basato quindi sulla condivisione informativa e sulla cooperazione operativa. Anche in questo Cabel Industry potrà farsi interlocutore con la banche e le finanziarie proprie clienti” le parole del Presidente Paolo Regini.