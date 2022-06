Addio ad Alessandro Ciampolini, socio fondatore della Ciemmeci

Il distretto industriale di Empoli e Castelfiorentino piange la scomparsa di Alessandro Ciampolini, imprenditore socio fondatore della Ciemmeci. Ciampolini aveva fondato con Vinicio Capezzuoli e Alessandro Maltinti il gruppo industriale che contava anche ditte come la Ciemmeci fashion, la Ciemmeci Light Mark e la Lady Piega e che si occupano di lavorazioni in pelle con tecnologia laser.

Nel 2013 venne presentato un libro dedicato al ventennale dell'azienda e il prossimo anno sarebbe stata l'occasione per festeggiare il trentennale. Evento che suona più amaro dopo la dipartita di Ciampolini.

Il sindaco di Castelfiorentino Alessio Falorni vuole ricordare Ciampolini come "persona assai conosciuta nella nostra comunità, per il suo impegno profondo, e quasi mai alla luce dei riflettori, nelle sue attività. Per me resterà nel ricordo come uomo di intelligenza brillante, con il quale era sempre un piacere confrontarsi su tanti temi, ma in particolare su tre passioni che avevamo in comune: l’economia, la politica e il basket. Tutta Castello si stringe a Paola, sua moglie, e alla sua famiglia, per le più sentite condoglianze".