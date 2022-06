Biancorosso Sesa perde sul finale ma chiude "una splendida stagione"

La sconfitta nella terza e decisiva giornata con Pesaro ha chiuso le finali nazionali dell’Under 19 Eccellenza e la sua splendida stagione. Una gara, quella con i marchigiani, che in caso di vittoria avrebbe consegnato addirittura il primo posto nel girone e che al contrario, in caso di sconfitta, avrebbe decretato la fine di questa splendida avventura a Ragusa. È arrivata come detto la sconfitta per 43-62 dopo una partita nella quale, oltre al valore dell’avversario, la squadra di coach Valentino ha pagato anche la fatica fatta fino a questo momento in una stagione che resta comunque splendida.

Il gironcino siciliano si chiude con due sconfitte ed una vittoria, mentre, se si allarga l’orizzonte, non si può che applaudire questo gruppo per quanto ha fatto fin dall’agosto scorso: un campionato di serie C Silver giocato con l’aiuto di alcuni senior e culminato nei playoff dopo una striscia incredibile di undici vittorie a fila, un campionato Under 19 Eccellenza disputato sempre da protagonisti e concluso, appunto, alle finali nazionali. Per molti ragazzi di questo gruppo cresciuto insieme è stata la terza finale nazionale consecutiva nelle diverse categorie e questo fa capire che ormai molti di loro sono pronti al grande salto nel mondo dei Senior dopo la lunga trafila nelle giovanili. Prima, ovviamente, una meritatissima vacanza ed un grande applauso per ognuno di loro e per i loro allenatori Luca Valentino, Francesco Mazzoni e Giulio Vercesi.

I tabellini delle tre partite:

Biancorosso Sesa-Santarcangelo 76-83

Biancorosso Sesa

Berardi 5, Sabatino ne, Baccetti 13, Maltomini 4, Freda ne, Mazzoni 4, Menichetti 9, Azzato ne, Cerchiaro 17, Cappelletti 3, Giannone 17, Pozzolini 4. All. Valentino (ass. Mazzoni/Vercesi)

Biancorosso Sesa-Borgomanero 69-61

Biancorosso Sesa

Baccetti 5, Mazzoni 3, Menichetti 4, Cerchiaro 16, Giannone 27, Berardi 7, Maltomini 7, Freda ne, Fogli ne, Azzato ne, Cappelletti, Pozzolini. All. Valentino (ass. Mazzoni/Vercesi)

Biancorosso Sesa-Pesaro 43-62

Biancorosso Sesa

Berardi, Baccetti 8, Mazzoni 4, Cerchiaro 16, Giannone 5, Sabatino ne, Maltomini 6, Freda ne, Menichetti 4, Azzato ne, Cappelletti, Pozzolini. All. Valentino (ass. Mazzoni/Vercesi)

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio stampa