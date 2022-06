È stato ritrovato questa mattina a Livorno intorno alle 7 il cadavere di un uomo nelle acque di un fosso, vicino alla Fortezza Nuova nel quartiere Pontino. Il luogo preciso del ritrovamento è quello degli Scali delle Cantine. Ancora non identificata la persona deceduta, la cui salma è stata recuperata dai vigili del fuoco. In corso accertamenti anche per stabilire le cause del decesso.