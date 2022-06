Chiude la mostra dedicata ai 'libri d'artista' di Sincresis Empoli

Dopo tre mesi di apertura domenica 12 giugno prossimo si conclude l’esposizione 100X100 Libri d’artista presso l’Associazione Sincresis a Empoli.

L’esposizione, che intende valorizzare il libro d’artista come opera preziosa, ha riscosso successo, considerando l’enorme affluenza di pubblico all’inaugurazione il 12 marzo scorso.

In questi mesi si sono susseguite le dirette streaming mirate ad intervistare tutti gli artisti presenti in mostra, oltre un centinaio, distinti in gruppi durante due appuntamenti settimanali, che termineranno nel mese d giugno.

Le registrazioni delle dirette streaming costituiranno un cospicuo archivio multimediale che sarà conservato nella pagina Facebook di Sincresis e che sarà inserito, tramite links nel sito web dell’associazione. Tutti i libri opere esposti in differenti materiali, varie dimensioni e progetti singolari, sono presenti con immagini, didascalie e biografie degli artisti nella sezione Pubblicazioni del sito web dell’associazione.

Numerosi i complimenti ricevuti relativi alla qualità delle opere elaborate da artisti provenienti da tutta Italia e dall’estero, ed all’eleganza dell’allestimento.

Siamo fieri e soddisfatti per la partecipazione assai consistente degli artisti, che hanno creduto nel nostro progetto, e per i libri opere presenti in mostra, che saranno presentati presso il Chiostro di Sant’Agostino a Pietrasanta il 17 giugno prossimo, mentre alcuni, specialmente quelli realizzati con carta Pescia saranno esposti dal 25 giugno prossimo presso il Museo della Carta di Pescia. Tra di essi i libri opere di Marco Bagnoli, Sonia Costantini, Riccardo Guarneri, Lucia Marcucci, Paolo Masi, Remo Salvadori, Giorgio Ulivi.

Il 12 giugno prossimo, alle ore 18, in occasione del finissage, sarà presentato il libro di poesie di Franca Bellucci “Sintomatici segni (periferie poetiche)” con gli interventi critici di Massimiliano Bertelli e Sandra Troilo e il coordinamento a cura di Giuseppe Baldassarre.