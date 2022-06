Concorso letterario Virgilio, gli studenti premiati al liceo empolese

Martedì 31 maggio alle 15.30 nel giardino di via Fabiani a Empoli si è svolta la premiazione del Concorso letterario dell’IIS Virgilio, arrivato alla sua sesta edizione.

Ormai da anni il concorso letterario è un’occasione per sperimentare, mettere alla prova le proprie capacità e a cimentarsi nella scrittura creativa ed è aperto a tutti gli studenti del Virgilio.

Alla premiazione di martedì ha preso parte anche lo scrittore Daniele Nicastro, che nel corso dell’anno ha tenuto presso l’istituto un corso di scrittura creativa. Il tema con cui quest'anno i partecipanti hanno dovuto confrontarsi era l’incipit “Nel mezzo del”. La consegna dei premi agli autori dei tre migliori elaborati è stato accompagnato dalle motivazioni sulla scelta dei testi. Al primo posto si è classificato Dimitri Paoletti, studente del Liceo Artistico, con Il mare dei ricordi. Il secondo posto spetta a La vita di Jennifer Cortini, del Liceo Linguistico e, infine, il terzo premio se lo è aggiudicato Cecilia Gherardini del Liceo Classico con Il peso della verità. La vittoria per ciascuno studente si è concretizzata in un buono da spendere presso la libreria Rinascita. A consegnare i premi è stata la giuria composta da quattro docenti dei tre indirizzi - Caterina Isoldi, Francesca Cecchi, Silvia Mori e Patrizia Catanese - dal direttore della biblioteca di Empoli Carlo Ghilli e da Andrea Petralli, rappresentante della Fondazione Petralli.

Il concorso è stato promosso dalla Fondazione Petralli che, nata con l’intento di far crescere l’interesse nei giovani per la cultura classica, ha anche finanziato i premi. La coordinatrice del progetto, Caterina Isoldi e Andrea Petralli hanno espresso il loro entusiasmo e le loro congratulazioni ai vincitori, affermando che il progetto non nasce solo allo scopo di individuare un eventuale talento e tra questi, il migliore ma anche e soprattutto quello di instillare nei ragazzi la passione per la scrittura e la cultura classica.

Fonte: Liceo 'Virgilio' di Empoli