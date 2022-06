Dal 15 giugno stop all'obbligo della mascherina. Sileri: "2023 anno della tranquillità"

Il 15 giugno sarà il giorno dello stop all'obbligo della mascherina, anche se è raccomandato l'utilizzo in caso di assembramenti. A dirlo è il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri a SkyTg24. Data la situazione dei contagi "un'eliminazione completa della mascherina è auspicabile non vedo grossi problemi all'orizzonte", e se la nuova sottovariante Omicron non determinerà un aumento di ricoveri "siamo tranquilli".

Rimane il dubbio sui mezzi di trasporto, su cui le cose potrebbero rimanere ancora così. Per quanto riguarda lo spettro di un ritorno del virus in autunno, Sileri spiega che "faremo i conti con quello che ci sarà ma con la vaccinazione abbiamo messo davvero all'angolo il virus e i vaccini ci porteranno in maniera naturale alla convivenza". Nel 2023 "saremo veramente tranquilli".

La vaccinazione secondo Sileri dovrebbe avvenire "per determinate fasce di età e possibilmente con un vaccino aggiornato e la scienza ci sta già indicando questa opportunità di un vaccino aggiornato che va a funzionare al meglio sulle varianti oggi circolanti".