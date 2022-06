Estate in Cittadella a Viareggio, due serate all'insegna del Carnevale

Due eccezionali serate estive di spettacolo con il Carnevale di Viareggio protagonista caratterizzano l’Estate in Cittadella. Il primo evento, sabato 23 luglio, è dedicato alle costruzioni allegoriche che hanno vinto l’edizione 2022, il secondo, in programma mercoledì 10 agosto, scriverà il Carnevale del futuro con la presentazione al pubblico dei bozzetti delle opere che parteciperanno all’edizione 2023. E per tutta l’estate tante occasioni per vivere la magia del Carnevale in Cittadella con le attività del Museo e dei laboratori creativi.

SABATO 23 LUGLIO

Magica serata d’estate con i carri vincitori del Carnevale 2022

Musica, spettacolo, cartapesta sono gli elementi che caratterizzano la festa in programma sabato 23 luglio alla Cittadella del Carnevale. Per l’occasione quattro carri allegorici usciranno dagli hangar e daranno spettacolo al centro di piazza Burlamacco. Sarà l’ultima imperdibile esibizione de “Il sognatore” il carro vincitore dell’edizione 2022 firmato da Jacopo Allegrucci, del secondo classificato “E quindi uscimmo a riveder le stelle” realizzato da Umberto, Stefano, Michele Cinquini e Silvia Cirri e del grande orso bianco protagonista di “Reset” di Lebigre e Roger, terzo premio. Uscirà dal proprio hangar anche il carro “Quinto Comandamento” di Massimo e Alessandro Breschi, vincitore nella seconda categoria 2022. Ingresso gratuito.

ATTIVITA’ PER BAMBINI dalle ore 18

La lunga serata di festa inizierà alle ore 18 con animazioni e attività per tutti i bambini che potranno ammirare l’esibizione di aquiloni giganti e divertirsi a crearne uno proprio, oppure sperimentare l’arte della cartapesta, lavorando carta di giornale impastata con colla di acqua e farina, fantasia e creatività. Potranno partecipare a laboratori di circo o cimentarsi in una speciale Escape room a tema Carnevale. Esibizioni di falconeria incuriosiranno grandi e piccini. Per tutta la sera sarà possibile visitare il Museo del Carnevale e l’Espace Gilbert, con biglietto di ingresso.

LO SPETTACOLO DEI CARRI ALLEGORICI dalle ore 21

Dalle 21 i giganti di cartapesta saranno gli assoluti protagonisti dello spettacolo. I quattro carri allegorici, posizionati al centro della Cittadella, torneranno ad animarsi con i loro eccezionali movimenti, giochi di luci, musica e con le coreografie dei figuranti. Sarà possibile ammirare lo spettacolo e fare suggestive foto e video dall’alto grazie alla grande mongolfiera sulla quale si potrà salire con biglietto di accesso. Presenta Daniele Maffei, speaker del Carnevale.

MERCOLEDI’ 10 AGOSTO

La Notte dei bozzetti delle Opere allegoriche del Carnevale 2023

Viareggio inizia già a vivere lo straordinario 150esimo anno del suo Carnevale. E il primo appuntamento con l’edizione 2023 è la serata spettacolo di presentazione dei bozzetti, in programma alla Cittadella del Carnevale mercoledì 10 agosto. Sul palcoscenico i protagonisti saranno gli artisti del Carnevale che tra coreografie, video, esibizioni sveleranno al pubblico e ai tanti appassionati i progetti per le costruzioni che sfileranno sui Viali a Mare di Viareggio da 4 al 25 febbraio 2023. Saranno presentati i carri di prima e seconda categoria, le mascherate in gruppo e le maschere isolate in concorso. Lo spettacolo inizia alle ore 21 ed è presentato da Daniele Maffei. Ingresso gratuito.

IL MUSEO DEL CARNEVALE E I LABORATORI CREATIVI

Tanti appuntamenti per tutta l’estate

Fino al 31 agosto il Museo Carnevale Viareggio e l'Espace Gilbert sono aperti al pubblico dal mercoledì alla domenica dalle ore 9 alle 13 e il sabato anche il pomeriggio dalle ore 15 alle ore 19. Il Museo racconta la storia del Carnevale: 150 anni di arte e cultura. Nell’Espace Gilbert, ospitato nell’Hangar 16, la cartapesta è la protagonista di una esperienza immersiva nella creatività, attraverso elementi di opere allegoriche che hanno sfilato nelle ultime edizioni. Dal 24 giugno, ogni venerdì alle ore 10,30 sono in programma i laboratori creativi rivolti a bambini da 5 anni di età. Dal 25 giugno, ogni sabato alle ore 10,30 è possibile partecipare alle visite guidate all’interno del Museo e dell’Espace. Info e prenotazioni cittadelladelcarnevale@ilcarnevale.com Whatsapp o telefono 342 9207959.

Fonte: Ufficio Stampa