Festa coloratissima di fine anno alla scuola Copernico

"Finalmente possiamo festeggiare di nuovo la fine della scuola come si deve!" Nel grande giardino della scuola Copernico di Santa Croce sull'Arno alunne e alunni si sono esibiti in canti con, a conclusione, una sfilata a ritmo di “Happy” che ha visto un tripudio di magliette dei colori delle varie classi inneggiare alla gioia. Il tutto al cospetto dei genitori che tenevano il ritmo seduti sulle gradinate, nel rispetto delle norme di sicurezza. A conclusione merenda per tutti i bambini presenti.

I docenti e il personale ATA della Copernico