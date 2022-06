Il Chianti e le sue frazioni, cosa fare nel weekend a Greve

Per il secondo week end di giugno il Comune di Greve in Chianti pullula di eventi tra mostre, iniziative in piazza e sagre enogastronomiche. Di borgo in borgo, il territorio si veste a festa con i sapori e i profumi della tradizione. La giunta Sottani invita a seguire la mappa del buon vivere, guida alla scoperta dell’essenza autentica del Chianti. Alle pendici dei monti del Chianti, nella frazione di Lucolena, sabato 11 e domenica 12 giugno imperversa la sagra della schiacciata all'olio, la settima edizione di una due giorni dedicata alla tradizionale schiacciata all'olio “calda e fatta lì per lì”, come la definiscono i volontari della Pro Loco di Lucolena che organizzano l'evento con il patrocinio del Comune di Greve in Chianti.*

Con l'apertura degli stand, dalle ore 10 alle ore 22, sia il sabato che la domenica, prende il via la festa che assicura animazione, musica, giochi, caccia al tesoro e attività per i più piccoli. A condividere la scena con sua maestà la schiacciata i sapori tipici locali che potranno essere degustati nell'area gastronomica attrezzata allestita nella frazione. Non mancheranno giochi e spettacoli di fuoco, divertimenti con le bolle, tombolone e gara della birra, trampolieri e truccabimbi. L'iniziativa sarà arricchita dalla presenza di un mercatino artigiano e dal mercato Svuota la Soffitta per le vie del paese. Info: 366 4541148.

A Strada in Chianti è tempo di svuotare la soffitta e liberarsi di tutti gli oggetti che non servono più per donare loro una seconda vita. Torna la giornata del riuso, in programma domenica 12 giugno, in piazza Landi nella frazione grevigiana. Tanti i cittadini che parteciperanno all'iniziativa con i propri banchi e le più diverse tipologie di oggetti in buono stato, aperti dalle ore 10 alle ore 19. Il mercatino Svuota la Soffitta propone alle ore 16 un intervento di animazione per i più piccoli a cura della Pro Loco di Strada in Chianti.

Anche San Polo in Chianti lancia la sua estate con una girandola di eventi che dal 10 giugno fino al 7 luglio propone un ricchissimo palinsesto di iniziative musicali, culturali, artistiche, letterarie ed eventi enogastronomici per cittadini e visitatori di ogni età. Ad organizzare la quinta edizione di “R…Estate a San Polo!” è il Comitato turistico San Polo in Chianti con il patrocinio del Comune di Greve in Chianti. L'evento di apertura, previsto venerdì 10 giugno, è affidato alla festa di fine anno delle scuole a cura dell'associazione Montessori Chianti presso il campo sportivo San Polo. L’estate sanpolese, realizzata in collaborazione con la pizzeria Sms Unione San Polo, il ristorante Sotto l'Arco, presenta un carnet diversificato di eventi che spazia dal torneo di burraco al pomeriggio culinario dedicato ai ragazzi, dalla mostra di cartoline storiche alle serate astronomiche e ai concerti per lanciare un messaggio di pace. Tutte le sere nel piazzale delle scuole si terranno lo spazio bimbi con minicalcio, basket, pallavolo e lo street food presso il Chiosco del Comitato Turistico di San Polo e Gelato del Bar Antico Toscano.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino