L'ultimo appello al voto agli amministratori per il voto sulla giustizia da Cordone (Lega)

"In qualità di Consigliere Nazionale dell'ANCI, in quota Lega e di Consigliere Comunale di Fucecchio(FI), per il ruolo che ho, mi appello a tutti i Sindaci e Amministratori dell'Empolese Valdelsa e del Comprensorio del Cuoio, perché vadano a votare domenica 12 giugno i 5 Referendum sulla Giustizia promossi dalla Lega e dal Partito Radicale ed in particolare il Refererendum n.1 Sull'Abolizione del Decreto 'Severino', dove sarebbe opportuno che tutti i Sindaci, gli Assessori e i Consiglieri comunali a prescindere dall'appartenenza politica, votassero SI', per avere più tutele, per dire basta ad un uso politico della giustizia. Ribadisco che questi Referendum non sono contro la Magistratura ma propongono una Magistratura migliore".-