Nuovo spazio Enel a Montespertoli: inaugurato il punto assistenza in piazza del Popolo

Dopo l’annuncio dell’apertura a maggio, questa mattina è arrivata anche l’inaugurazione ufficiale per il nuovo Spazio Enel Partner di Montespertoli, in piazza del Popolo 16: i nuovi uffici, dotati di spazi adeguati in un’area centrale del paese, costituiscono un punto di riferimento per il territorio ed offrono sia assistenza per le forniture di elettricità e gas sia opportunità in termini di efficienza energetica e sostenibilità ambientale.

Al taglio del nastro sono intervenuti il sindaco di Montespertoli Alessio Mugnaini, l’assessore alle attività produttive Paolo Vignozzi, i responsabili Enel Energia centro Italia Francesco Carelli, Enel Energia Toscana Fausta Marra e dell’area Spazi Enel Partner Toscana Daniele Rosati, il channel manager territoriale di Enel Energia Antonio Innamorato, l’imprenditore Massimiliano Perilli e la consulente Letizia Capecchi di Global Services, partner specializzato nel settore dell’energia che gestisce l’attività di Montespertoli e che conta altri Spazi Enel in Toscana tra Montelupo Fiorentino, Pisa, Collesalvetti, Manciano e Roccastrada.

Lo Spazio Enel, che si aggiunge a quelli presenti sul territorio provinciale, sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 19:00. Gli Spazi Enel integrano i canali di contatto esistenti, in particolare il contact center e il sito web, sempre operativi per fornire informazioni e svolgere operazioni relative alle forniture di energia elettrica e gas. Complessivamente, in Toscana gli Spazi Enel (tra diretti con personale Enel e indiretti con imprenditori partner) sono oltre 90.

Presso il nuovo Spazio Enel i cittadini possono richiedere l’attivazione o la modifica di contratti luce e gas, la verifica dello stato dei pagamenti e dei consumi, la domiciliazione per il pagamento delle bollette su conto corrente bancario o carta di credito e consulenze personalizzate sulle opportunità di Enel Energia per energia elettrica e gas più adatte alle proprie abitudini di consumo (https://www.enel.it/it/luce-e-gas).

"Ci fa particolarmente piacere – ha detto il sindaco Alessio Mugnaini – inaugurare questa nuova attività come uno dei tanti segni di ripartenza dopo anni difficili per il nostro territorio, la cui economia si fonda molto sul turismo e sull’agricoltura. Peraltro, in un periodo in cui l’energia riveste un ruolo particolarmente delicato e importante, sia per i cittadini che per le imprese, avere un punto di riferimento affidabile e professionale assume un valore ancora maggiore. Mi auguro che questa esperienza sia l’inizio di una collaborazione duratura e proficua per la nostra comunità".

"Con l’inaugurazione di questo innovativo Spazio Enel – ha dichiarato Francesco Carelli per Enel Energia – apriamo un nuovo punto fisico che si aggiunge ai canali digitali esistenti, nell’ambito di un percorso costante di radicamento sul territorio, nel caso specifico in un’area importante come Montespertoli rafforzando la nostra presenza tra la Valdelsa e la Val di Pesa e, più in generale, in tutto l’empolese. Questo significa attenzione alle comunità e qualità nei servizi perché vogliamo essere sempre più vicini ai cittadini, al tessuto economico e sociale dei territori, sia nell’assistenza sia nelle proposte di risparmio in bolletta e di efficienza energetica".

Fonte: Enel - Ufficio stampa