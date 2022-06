Omicidi a Sarzana, il giallo della pistola. Testimoni e video contro Bedini

I carabinieri stanno setacciando il torrente Parmignola, lungo il cui greto è stato trovato il cadavere di Nevila Pjetri, 35enne di origini albanesi residente a Massa. La donna è stata uccisa con due colpi alla testa tra il 5 e il 6 giugno.

Continuano però le indagini su Daniele Bedini, 32enne artigiano carrarese arrestato per l'omicidio di Pjetri. Due persone avrebbero inchiodato alla verità Bedini testimoniando di fronte ai carabinieri. I due hanno trovato il corpo della donna, hanno pensato inizialmente si trattasse di spazzatura e poi si sarebbero accorti che era un cadavere. Avrebbero anche descritto un pickup bianco nella zona del ritrovamento del corpo.

Secondo questa ricostruzione, Bedini avrebbe estratto il cadavere dall'auto per gettarlo sull'argine del fiume. I due testimoni avrebbero confermato sia il colore che il tipo di auto segnalati dalle colleghe della vittima. Secondo queste ultime, Pjetri sarebbe salita su un pickup bianco con un uomo alla guida.

La macchina bianca è stata immortalata dalle telecamere di videosorveglianza e non solo nella zona dove è stata prelevata Nevila ma anche più in là, dove presumibilmente si trovava Camilla Bertolotti, la donna di Albiano Magra uccisa qualche ora dopo e il cui cadavere è stato scaricato tra i rovi nella zona di via Badiola, a ridosso della massicciata dell'A12.

C'è un giallo, però, che tocca questa vicenda. Il padre di Bedini nella serata di sabato 4 giugno ha chiamato la polizia perché ha trovato la cassaforte scassinata. All'interno c'erano anche diverse pistole di pregio, ma solo una era stata rubata, una semiautomatica calibro 22 compatibile con quella che ha ucciso le due donne.

Le indagini sul furto sono affidate alla polizia della questura di Massa Carrara coordinata dalla procura del capoluogo apuano ma gli atti potrebbero essere richiesti dalla procura della Spezia, titolare delle indagini sulla morte di Pjetri e Bertolotti.