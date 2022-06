Palio di Siena, associazione GeneSi: "Respingere tutti insieme gli attacchi"

“Da senesi e da contradaioli respingiamo l’ennesimo attacco alla comunità e ai valori di Siena”.

Così l’esecutivo dell’associazione GeneSi – Generazione Siena commenta le parole di Walter Caporale, in merito al processo che si terrà a Siena il prossimo 17 giugno e che vedrà l’animalista imputato per diffamazione.

“Gli insulti – dice GeneSi – reiterati nei confronti del Palio e del mondo delle Contrade saranno respinti al mittente fin dal prossimo 2 luglio, quando finalmente rivivremo la nostra passione dopo due anni di stop e Siena trionferà di nuovo immortale. Siamo convinti che come la comunità di Siena, delle Contrade e dei contradaioli hanno già sviluppato tutti gli anticorpi contro certi attacchi”.

“Al di là di qualsiasi colorazione politica – conclude GeneSi -, ma con spirito istituzionale, bene ha fatto il sindaco Luigi De Mossi a ribadire come il processo che inizierà il 17 giugno a Siena non debba essere uno show, ma un’occasione per ribadire valori, tradizioni, cultura e senesità, nella sua accezione più positiva”.