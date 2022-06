Buongiorno oggi ringrazio una nostra ascoltatrice Lellalella che mi ha mandato questa gustosa e buonissima ricetta: Pipette rigate con gamberetti e zucchine rosé.

La ricetta è semplice e veloce da eseguire adatta anche a chi ha poco tempo, basta avere gli ingredienti in frigo! potete anche utilizzare i gamberetti surgelati.

Le pipette sono anche un tipo di pasta che tiene bene il sugo.

Le foto del piatto e della preparazione me le ha concesse Lellalella.

Pipette rigate con gamberetti e zucchine rosé

Ingredienti per due persone

160 gr. di pasta pipette

2 zucchine media grandezza

1 etto di gamberetti sgusciati

1 o 2 spicchio di aglio

1 cucchiaio colmo di pomodoro

Un ciuffo di prezzemolo

Olio d'oliva

Sale pepe o peperoncino piccante

Preparazione

Iniziate mettendo una pentola di acqua sul fuoco per la pasta. Intanto preparate una padella, mettete un filo di olio ma come sottolinea Lellalella meglio se generoso, sminuzzate l’aglio e quando si è imbiondito aggiungete le zucchine, lavate e tagliate a rondelle, fate cuocere per un po’. Per ultimo aggiungete i gamberetti e un cucchiaio di pomodoro, salate e pepate oppure aggiungete un po' di peperoncino, finendo la cottura. Quando l’acqua bolle aggiungete il sale e la pasta, scolate la pasta al dente, un minuto prima, in modo che finisca d cuocere insieme al sugo, se dovesse risultare un po’ asciutta aggiungete un po’ di acqua di cottura. A fine aggiungete una spolverata di prezzemolo tritato e le pipette sono pronte per essere gustate, sono buonissime parola di Lellalella.

LellaLella

Mandate le vostre ricette a michela@radiolady.it

Seguitemi anche su Facebook www.facebook.com/groups/cucinarechebonta/

Potete ascoltare la ricetta sulle frequenze di Radio Lady 97.7 di Empoli (Fi) oppure sui 102.100 nelle zone di Pisa, Lucca, a partire dalle 8:35 circa ogni giovedì. Il sabato mattina verso le 10:35 c'è cucinare che bontà internazionale, con le ricette da tutto il mondo.