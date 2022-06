Plastic Free, San Casciano premiata a Firenze per l'impegno contro l'inquinamento

Tra i 49 comuni italiani che si sono distinti per l’impegno nelle tematiche ambientali, la tutela del patrimonio naturalistico e la promozione di azioni puntuali legate alla riduzione della plastica, spicca San Casciano in Val di Pesa. L’amministrazione comunale è stata insignita del premio “Plastic Free” in Palazzo Vecchio, nel Salone dei Cinquecento, in occasione di un’iniziativa patrocinata dalla Camera dei Deputati, Senato della Repubblica e Comune di Firenze. Il riconoscimento è stato ritirato dal sindaco Roberto Ciappi, l’assessore all’Ambiente Ferdinando Maida e il consigliere comunale Francesco Guarducci che aveva proposto una specifica mozione per l’avvio della collaborazione con l’associazione di volontariato nazionale, poi approvata all'unanimità dal Consiglio comunale.

L’impegno della giunta Ciappi nelle attività Plastic free è stato sancito lo scorso aprile dalla sottoscrizione dell’accordo che prevede una serie di impegni da parte dell’amministrazione comunale al fine di migliorare il territorio sotto il profilo ambientale e promuovere azioni di sensibilizzazione e informazione. Tra i primi passi compiuti l’organizzazione di giornate di clean up con la partecipazione di decine di giovani per la pulizia straordinaria e la raccolta di rifiuti tra i boschi e le campagne del territorio. La referente sancascianese per il progetto Plastic Free è Letizia Chiarini, presidente della Consulta dei Giovani.

“L'intento di liberare il mondo dall'inquinamento da plastica non è il sogno di una piccola grande comunità come la nostra ma la volontà ferma di realizzare un impegno collettivo che parta dall’azione di ognuno di noi - dichiara il sindaco Roberto Ciappi - il premio che abbiamo ricevuto è un riconoscimento per le azioni che abbiamo messo in campo concretamente con le campagne di sensibilizzazione e di coinvolgimento dei più giovani nelle giornate straordinarie di pulizia dell’ambiente e di rimozione dei rifiuti dalle nostre campagne”. “L'obiettivo è quello di informare e aumentare la consapevolezza nelle nuove generazioni - precisa – siamo convinti che ogni intervento, perché risulti efficace, debba essere orientato al rispetto dell’ambiente e all’adozione di buone pratiche quotidiane, volte al consumo consapevole contro gli sprechi, alla cultura della sostenibilità, alla corretta differenziazione dei rifiuti e alla riduzione degli imballaggi di plastica”.

“Dopo la firma del protocollo d'Intesa ci siamo adoperati per realizzare una giornata clean up che ha riscosso un grande successo in termini di partecipazione da parte delle famiglie e di giovani cittadini - commenta l'assessore all'Ambiente Ferdinando Maida - il nostro percorso è solo iniziato, intendiamo continuare e adottare una serie di misure finalizzate sia a migliorare il territorio e le sue prestazioni ambientali sia a sensibilizzare i cittadini sulle tematiche della biodiversità, continueremo ad organizzare occasioni di pulizia straordinaria, passeggiate ecologiche e sessioni di sensibilizzazione ambientale, se abbiamo a cuore la salute del nostro pianeta dobbiamo occuparci oggi del suo futuro”.

“Siamo contenti che la mozione presentata abbia ottenuto consenso unanime da parte del Consiglio comunale, la sede istituzionale dove abbiamo ritenuto di dover discutere e confrontarci per la trattazione di un tema così importante e contingente – aggiunge il consigliere comunale Francesco Guarducci – la salvaguardia dell’ambiente, la sensibilizzazione sull’adozione di pratiche virtuose è una questione di interesse collettivo, un tema che richiede l’attenzione massima delle istituzioni e delle comunità, siamo orgogliosi inoltre di aver attivato una collaborazione con l’associazione di volontariato Plastic Free, una realtà viva che, seppur giovane, in poco tempo ha realizzato obiettivi significativi sul territorio nazionale”.

Fonte: Uff