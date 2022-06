Pnrr, oltre 2 milioni per Castelfranco: gli interventi promossi

In Provincia di Pisa il Comune di Castelfranco di Sotto è quello che ha superato tutti per entità della cifra.

Si tratta di un finanziamento di 2.322.000 € a fondo perduto (contributi per investimenti ai sensi della Legge 27.12.2019 n. 160 - art. 1 comma 38 poi confluiti nel PNRR) che saranno destinati ad una serie di interventi di messa in sicurezza e riqualificazione di strade, piazze, marciapiedi ed impianti sportivi.

Il Comune di Castelfranco di Sotto ha provveduto all'accertamento in entrata di tutti i Contributi per investimenti ricevuti dal Ministero dell'Interno a copertura di importanti lavori che andranno affidati entro la fine dell'anno 2022. L’acconto del 20% è già stato liquidato dallo Stato e si trova nelle casse comunali.

Di seguito la lista delle opere pubbliche per le quali l’Amministrazione Comunale si era candidata alla richieste di finanziamento a fine 2020: interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; interventi di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; interventi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici.

Nella prima graduatoria 2020 è stato ammesso a finanziamento l’intervento di Ricostruzione della porzione tombata in “scatolare” del Fosso Usciana Lotto 1 nel tratto urbano compreso tra Via Einaudi e Via Arme per un tratto di circa 120 mt. per un importo di € 300.000. I lavori sono stati affidati ed avranno inizio a breve.

Grazie all’ulteriore scorrimento di graduatoria approvato nel 2021 adesso sarà possibile avviare numerosi cantieri. Si tratta di fatto del più grande piano di investimenti e di manutenzione del territorio degli ultimi anni che difficilmente l’amministrazione comunale avrebbe potuto realizzare con proprie risorse considerate le ormai note difficoltà degli Enti locali.

1. Manutenzione straordinaria di adeguamento strutturale sismico e impiantistico della palestra scolastica di Piazza Mazzini nel Capoluogo- finanziato uno stralcio per un importo di € 307.000;

2. Rifacimento pavimentazione stradale su Via Sibilla Aleramo e Via Iserone per un importo di € 150.000;

3. Manutenzione straordinaria dei marciapiedi di Via F.lli rosselli, completamento Via Prov. Francesca Sud nel Capoluogo (lotto 1) e di Via Togliatti a Orentano (lotto 2) per un importo di € 250.000;

4. Interventi per la messa in sicurezza della viabilità delle Frazioni (su Via Ponticelli) con il risanamento della sede stradale e realizzazione di tratti di marciapiede, per un importo di € 345.000;

5. Interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di viabilità comunale nel Capoluogo - Piazza Mazzini- Via di Vittorio ed altri interventi localizzati - . Risanamento sede stradale con realizzazione tratti di marciapiede, per un importo di € 430.000;

6. Manutenzione straordinaria dei ponti sul Canale Usciana per un importo di € 290.000;

7. Manutenzione straordinaria/riqualificazione di Piazza Garibaldi finalizzata alla messa in sicurezza dei percorsi pedonali, per un importo di € 250.000.

"È stato premiato il nostro lavoro di programmazione e di progettazione - ha commentato il sindaco Gabriele Toti- . Stiamo per avviare il più grande piano di investimenti su strade, marciapiedi ed edifici pubblici degli ultimi anni. Questo finanziamento PNRR dà il via a una serie di importantissimi interventi alle strade e agli edifici del nostro paese senza che il Comune aggiunga risorse proprie poiché finanziate al 100%. Opere molto attese e di primaria necessità che dovranno essere affidate entro la fine del 2022.

Anche se doCvremo fare i conti con l'aumento delle materie prime, rinnoviamo così la sfida che ci siamo posti a inizio di questa legislatura ovvero quella di investire sul territorio cercando ogni possibile linea di finanziamento. Con questi interventi non risolveremo tutte le criticità esistenti ma sicuramente miglioreremo il decoro delle nostre comunità. Se pensiamo inoltre a tanti altri progetti già finanziati che partiranno a breve o che sono già in corso, come quelli alla rotatoria dei Grattacieli, alla piscina comunale e alla Torre campanaria, efficientamento energetico alle scuole medie ed alla palestra di Orentano, si può comprendere facilmente della mole di investimenti che stiamo gestendo".

"Per la realizzazione di questo programma straordinario occorrerà tutta la collaborazione della struttura comunale – conclude il Sindaco- che ringrazio fin da ora per l’impegno speso finora per la progettazione di questo complesso piano di interventi".

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa