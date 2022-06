Due giorni di "Eco Run" e pranzo senza tempo: a Peccioli inizia l'estate

Sta per concludersi il conto alla rovescia con la Notte e Alba dei Giganti 2022, la manifestazione organizzata da Comune di Peccioli e Belvedere spa con il prezioso supporto di 1063ad Events. Una due giorni tra la "Eco Run" dell'11 giugno e il percorso cross country in bicicletta del 12 giugno con partenza, la prima al tramonto, la seconda subito dopo l'alba, dall'Anfiteatro Fonte Mazzola per poi attraversare la campagna incontaminata di Peccioli tra boschi, uliveti e vigne. Le due competizioni hanno già molti iscritti da tutta Italia, ma quello della Notte e Alba dei Giganti 2022 sarà anche uno degli appuntamenti più importanti per aprire il ricco calendario di eventi della notte pecciolese.

C'è grande attesa, infatti, per il nuovo appuntamento per il "pranzo senza tempo". Il nome dell’iniziativa prende la sua radice dall’inaugurazione del Palazzo Senza Tempo avvenuta il 1° luglio 2021, ma ha assunto un significato ben preciso. Dopo due giorni di competizioni o passeggiate tra sport e natura, infatti, lo scopo di questo evento è quello di concedersi la degustazione di molti prodotti tipici del territorio pecciolese senza fretta. I piatti, infatti, saranno collocati in luoghi diversi, un modo per scoprire, in maniera slow, tutti gli angoli del centro storico.

Come l'anno scorso ci saranno i piatti della tradizione, messi a disposizione dai ristoratori pecciolesi e con il prezioso lavoro di coordinamento della Pro Loco di Peccioli. La storica pasticceria Ferretti, attività di famiglia presente a Peccioli da 3 generazioni, cucinerà le lasagnette alle verdure. La macelleria Ruffo, gestita da marito e moglie anche loro pecciolesi, preparerà la trippa della tradizione di famiglia. Il ristorante Artegrappe, locale che si affaccia su piazza del Popolo, piccolo e accogliente, metterà nel piatto la zuppa toscana. Il tagliere toscano, invece, sarà possibile gustarlo da Il Grano e l'uva, attività molto apprezzata da turisti e pecciolesi per i prodotti locali e di nicchia. Il paninone con la porchetta sarà possibile gustarlo da alimentari e gastronomia da Paola, negozio che è un punto di riferimento per tutti i pecciolesi con i suoi prodotti sempre freschi e di qualità. L'osteria Caffè Haus, spazio con una terrazza panoramica meravigliosa e una gestione familiare, servirà la panzanella. Il ristorante da Audha, con le sue due titolari sempre pronte a servire piatti partenopei squisiti, serviranno la parmigiana di melanzane tipica dei loro territori di origine. La macelleria Bulleri, altra attività con ben tre generazioni alle spalle, metterà sul piatto l'arista con patate, piatto semplice ma non scontato. Il bar La Terrazza, poi, per l'occasione non servirà solo cocktail squisiti, ma fornirà un piatto classico come la pasta con il pomodoro. In piazza del Popolo, poi, sotto le logge, ci sarà la cantina Pasqualetti Viticoltori pronta a servire il nettare di Peccioli. L'acqua, invece, sarà gentilmente fornita dall'alimentari da Carla, piccolo spazio storico in paese ma dove è sempre trovare qualsiasi cosa.

Appuntamento fissato per tutti, e non solo per i partecipanti alla Notte e Alba dei Giganti, domenica 12 giugno alle 12.30 nelle vie del centro. Per i non iscritti, con il prezzo base di 11 euro, sarà possibile avere 2 piatti a scelta e l'acqua.

Fonte: Comune di Peccioli