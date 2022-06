Premio Fanfani, il vincitore proclamato agli Agostiniani

Mancano pochi giorni all’evento conclusivo che designerà la vincitrice o il vincitore del Premio Renzo Fanfani - Prete Operaio, ma non solo. L’appuntamento è per domani, venerdì 10 giugno 2022, alle 18, al Chiostro degli Agostiniani, in via dei Neri, 15, dove sono previste l’esposizione delle opere, la consegna del premio dedicato al sacerdote di Avane e la presentazione del catalogo.

La serata sarà arricchita dagli interventi del sindaco Brenda Barnini, di Claudio Rocca, direttore ABAFI, Michela Zichella e Paola Sani del Comitato di Quartiere di Avane, le docenti ABAFi Angela Nocentini e Gaia Bindi e infine ma non per ultimi, gli artisti che hanno partecipato al concorso. L'ingresso è libero.

Lunedì scorso, 6 giugno 2022, è stata ospitata la prima esposizione empolese delle opere a La Vela Margherita Hack di Avane, mentre nelle settimane precedenti era allestita nella sala Ghiberti a Firenze.

Il leit motiv su cui i giovani studenti dell'Accademia di Belle Arti hanno lavorato in tutto questo tempo è incentrato sui temi del lavoro, della dignità dell’uomo, del diritto a vivere in un mondo di uguaglianze e umanità. L’opera che verrà realizzata andrà ad arricchire il quartiere di Avane e tutta la città di Empoli.