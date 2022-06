Montelupo premia i suoi sportivi: ecco i nomi dei meritevoli

Lunedì 13 giugno 2022 alle ore 21.00 appuntamento con il Premio dello Sport.

"Tutte le associazioni sportive negli ultimi due anni hanno attraversato momenti davvero critici e nonostante questo sono sempre state attive, propositive e pronte a collaborare con l'amministrazione comunale a favore della città. Sono fermamente convito che lo sport abbia un ruolo di coesione e spesso risponda alle necessità delle famiglie e dei ragazzi. Il premio dello sport vuole andare ad intercettare e valorizzare tutte le esperienze positivi in questo settore ed è per questo che assieme alla consigliera delegata allo Sport, Erica Brandani, abbiamo lavorato per organizzare la serata del 13 giugno", afferma l'assessore allo sport Simone Focardi.

L'amministrazione comunale da tempo sta lavorando per l'istituzione del premio dello sport per valorizzare le associazioni che da anni operano sul territorio e anche gli sportivi che grazie ai loro meriti contribuiscono a diffondere il nome di Montelupo.

L'idea di istituire un premio dello sport parte da lontano, già nel primo mandato del sindaco Masetti, l'allora consigliere di opposizione Federico Pavese aveva presentato una mozione, approvata all'unanimità.

L'appuntamento è per lunedì 13 giugno alle ore 21.00 presso l'Arena Nuovo Mondo in piazzale dei Continenti.

In questa prima edizione è stato scelto di premiare un rappresentante per ogni associazione sportiva del territorio e poi saranno conferiti riconoscimenti a persone che hanno avuto meriti e riconoscimenti in ambito sportivo per l'attività svolta negli anni.

Saranno premiati il giornalista sportivo Alberto Polverosi e poi Gabriele Angella, Dario Cioni, Alessandro Piccini, Claudio Targetti, Donato Pucciarelli, Giacomo Banchelli.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa