Referendum giustizia, più di 34mila elettori per Empoli

Domenica 12 giugno 2022, dalle 7 alle 23, si voterà per i cinque referendum popolari abrogativi ex art. 75 della Costituzione. A Empoli sono chiamati alle urne 34.989 elettori (femmine 18.412, maschi 16.577). Le operazioni di voto apriranno alle 7 e chiuderanno alle 23. Le sezioni sono 42. Gli elettori della frazione di Marcignana torneranno a votare in via Saettino, 2, nella nuova scuola ‘Dante Alighieri’.

È necessario presentarsi al seggio, muniti di un documento d’identità e della tessera elettorale, inoltre, alla luce delle normative anti Covid è fortemente raccomandato l’uso della mascherina.

I cittadini possono richiedere il rilascio della tessera elettorale all'ufficio preposto collocato al piano terra del Palazzo Comunale in Piazza del Popolo n. 33, ancora nei seguenti giorni:

Giovedì 9 giugno 2022 dalle 9 alle 12 e nel pomeriggio dalle 15 alle 18

Venerdì 10 giugno 2022 dalle 9 alle 18 (orario continuato)

Sabato 11 giugno 2022 dalle 9 alle 18 (orario continuato)

Domenica 12 giugno 2022 dalle 7 alle 23 (per tutta la durata delle operazioni di votazione).

Per le carte di identità nei giorni che precedono la giornata delle votazioni referendarie e in aggiunta al consueto orario di apertura al pubblico, è possibile rivolgersi in Piazza del Popolo n.33 dove i cittadini troveranno gli operatori dell’Urp:

venerdì 10/06/2022 dalle 14 alle 18

sabato 11/06/2022 dalle 12.30 alle 18

domenica 12/06/2022 dalle 7 alle 23

Per i cittadini sottoposti a trattamento domiciliare o isolamento per Covid-19, possono votare a domicilio rivolgendosi all’ufficio elettorale del Comune.

I risultati saranno disponibili alla pagina del sito istituzionale del Comune di Empoli nella sezione dedicata.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio elettorale ai numeri 0571/757773 – 771 – 774, consultare la pagina dedicata alle votazioni sul sito del Comune di Empoli https://www.comune.empoli.fi.it/referendum-12-giugno-2022 oppure consultare il portale del ministero dell’Interno al seguente link: https://dait.interno.gov.it/.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa