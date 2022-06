Referendum sulla giustizia, le info per votare a Castelfiorentino

Il 12 giugno 2022 si terranno 5 Referendum abrogativi in materia di giustizia.

In sintesi:

1- Incandidabilità dopo la condanna (scheda di colore ROSSO).

2 - Custodia cautelare durante le indagini (scheda di colore ARANCIONE)

3 - Separazione delle carriere (scheda di colore GIALLO).

4 - Valutazione degli avvocati sui magistrati (scheda di colore GRIGIO).

5 - Riforma Consiglio Superiore della Magistratura (scheda di colore VERDE).

Allo scopo di garantire il diritto di voto, il Comune di Castelfiorentino informa su una serie di servizi che interessano talune categorie di cittadini. Esaminiamoli uno per uno.

Voto assistito - Gli elettori impossibilitati ad esprimere personalmente il voto possono avvalersi dell’aiuto di un accompagnatore di loro scelta, iscritto nelle liste elettorali di qualsiasi comune italiano. Per il cosiddetto voto assistito, è necessario esibire l’apposita certificazione medica, rilasciata gratuitamente da medici incaricati che saranno disponibili presso l’ex Ospedale Santa Verdiana esclusivamente sabato 11 giugno dalle ore 09.30 alle ore 10.30. Gli elettori affetti da cecità e muniti del tesserino possono presentarsi con l'accompagnatore direttamente al seggio. Gli elettori ai quali nella scheda elettorale è stato già apposto negli anni scorsi il timbro AVD, possono presentarsi con l'accompagnatore direttamente al seggio.

Elettori disabili – Gli elettori disabili che non siano in grado di raggiungere il seggio elettorale e non abbiano possibilità di accompagnamento possono usufruire del servizio di trasporto organizzato dal Comune. Per usufruire del servizio trasporto disabili, è necessario prenotarsi, al n. 0571 686355 o tramite email a elettorale@comune.castelfiorentino.fi.it, entro domenica 12 giugno, ore 13.00.

Dove si vota – Le sezioni sono ubicate sia nel capoluogo che in tutte le frazioni, ad eccezione di Granaiolo (gli elettori votano infatti alla sezione di Dogana). Per agevolare questi elettori nel trasporto fino all’ex scuola elementare di Dogana dove è ubicata la sezione 17 (via 8 Marzo n. 1/b), sarà istituito – come è già avvenuto in passato – un servizio gratuito di navetta. Il servizio sarà svolto la mattina di domenica 12 giugno, con partenza ogni ora (al minuto 30) dalla stazione ferroviaria di Granaiolo nella fascia oraria dalle 8.00 alle ore 13.00. A Dogana il bus navetta sosterà in attesa di riportare a casa gli elettori, dopo che questi avranno terminato le operazioni di voto.

In sintesi l’ubicazione delle sezioni nelle sedi originarie:

PLESSO TILLI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO (ingressi da Via Battisti e Viale Potente): seggi 1,2, 3, 4, 5, 12, 13, 15

ISTITUTO SUPERIORE F. ENRIQUES (Viale Duca d’Aosta 65): seggi 6, 7, 8, 9, 10, 11

EX SCUOLA ELEMENTARE CAMBIANO (Via Niccoli, 172): seggio n. 14

EX SCUOLA ELEMENTARE CASTELNUOVO D’ELSA (Via Coianese, 1): seggio n. 16

EX SCUOLA ELEMENTARE DOGANA (Via 8 marzo, 1/B): seggio n. 17

EX SCUOLA ELEMENTARE PETRAZZI (Via B. Ciurini, 105/B): seggio n. 18

Tutti seggi sono privi di barriere architettoniche.

Tessera elettorale – Chi avesse smarrito la tessera elettorale o ne avesse esaurito gli spazi può chiedere il duplicato all’Ufficio Demografico e elettorale nei seguenti giorni e orari, fino a giovedì 9 giugno dalle ore 9.00 alle ore 13.00, venerdì 10 e sabato 11 giugno dalle ore 9.00 alle ore 18.00 e domenica 12 giugno dalle ore 7.00 alle ore 23.00. Oltre alla tessera elettorale, sarà possibile richiedere il tagliando adesivo da apporre sulla tessera elettorale a seguito di variazione di indirizzo di residenza, nonché la carta di identità elettronica per il riconoscimento degli elettori ai seggi. Si ricorda che per consentire gli adempimenti necessari dell’ufficio elettorale l'Ufficio Demografico sabato mattina effettuerà il seguente orario di apertura al pubblico: 9.00-11.00 anziché 9.00-13.00. Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi all’Ufficio Elettorale Comunale (0571.686355).

Risultati in tempo reale – Fin dall’inizio degli scrutini (alla chiusura dei seggi, domenica 12 giugno ore 23.00) sarà possibile seguire i risultati in tempo reale sul sito del Comune di Castelfiorentino (www.comune.castelfiorentino.fi.it).

Questo il link per seguire i risultati:

https://www.comune.castelfiorentino.fi.it/referendum-abrogativi-12-giugno-2022

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa