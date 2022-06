Storie di giovani e di libertà, il progetto Anpi Empoli nelle scuole si presenta

La sezione Anpi di Empoli è lieta di invitare tutta la cittadinanza all'iniziativa "Storie di giovani e di libertà" , in cui si presenterà il materiale che abbiamo raccolto nelle classi durante il nostro progetto per Investire in democrazia.

In breve, abbiamo partecipato al bando comunale di Investire in democrazia e siamo stati scelti da otto classi, quattro terze medie, due prime, una seconda e una quinta superiore. Il nostro progetto si intitola "Storie di giovani e di libertà" ed è incentrato sulla Resistenza italiana e sulla nascita della Costituzione, con particolare attenzione agli articoli sulla "libertà" e ad alcune storie di empolesi antifascisti e antifasciste.

È stata nostra premura non soltanto raccontare, ma ascoltare gli studenti e le studentesse, infatti i materiali che sono nati da questo percorso sono le espressioni in parole ed immagini dei loro pensieri, di qualcosa che li ha particolarmente interessati e colpiti durante le ore trascorse con noi.

Grazie anche all'appoggio dei docenti, i ragazzi e le ragazze sono riusciti a creare materiali artistici, temi, presentazioni e video che raccontano questo percorso insieme.

Per questo siamo orgogliose e orgogliosi di invitarvi all' evento di venerdì 10 giugno dalle 18 presso il circolo Arci di Santa Maria.

Fonte: Anpi Empoli