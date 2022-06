Teatro a scuola, 134 piccoli attori in scena con il Teatro di Bo'

È andato in scena lo scorso 1 giugno lo spettacolo conclusivo del progetto "TeatroScuola" realizzato dal Teatro di Bo' presso l’Istituto Comprensivo "Curtatone Montanara" di Pontedera (Pi).

Sul palco del Cinema Teatro Odeon di Ponsacco (Pi) i 134 piccoli Attori e Attrici dei plessi della Scuola Primaria "L’Arcobaleno della Pace" e della Scuola dell’Infanzia "Joan Mirò" de La Rotta hanno dato vita a "Musica è Magia, una Storia Semplice".

Lo Spettacolo è andato a chiudere il percorso iniziato nelle scuole nel mese di Marzo 2022. Ogni classe ha infatti dedicato un’ora del programma settimanale all’attività del Teatro dove, guidati dagli artisti del Teatro di Bo’ Franco Di Corcia jr e Mattia Pagni, i bambini e le bambine hanno potuto sperimentare, attraverso i Linguaggi Teatrali, la loro creatività e la loro espressività.

"Come Istituzione Culturale e come Artisti sentiamo forte la responsabilità di costruire nuove fondamenta dove poggiare processi creativi identitari aiutando ed aiutandoci nel processo fondamentale, secondo noi, della ‘cura’" racconta Franco Di Corcia jr, Direttore Artistico del Teatro di Bo'. "Un processo che, rivolto alla fascia dei bambini e delle bambine diventa ancora più importante. Due anni di pandemia hanno impattato con forza le vite dei più piccoli sospendendo le occasioni di incontro, di scambio e di socialità. Il progetto, accolto dagli alunni e dalle alunne con attesa ed emozione, ha voluto proprio fare di queste caratteristiche il suo punto di forza, caratteristiche che la Pratica Teatrale esalta e amplifica a dismisura".

In scena un numero importante, che ha dimostrato come si può fare Teatro includendo tutti, dando a tutti un ruolo importante, perché tutti sono stati parte di un processo condiviso, intenso e divertente. "Un ringraziamento agli insegnanti, alla Dirigente Scolastica Prof.ssa Baratta Maria Tiziana e a tutti i genitori. Un grazie e un applauso ai bambini e alle bambine per le emozioni che hanno saputo condividere. Un grazie, infine, agli sponsor che hanno reso possibile il progetto "MARSILI Calzature e Abbigliamento di Roberto e Michele" di Pontedera, "GABB Toelettatura per Animali" di Pontedera, "Ristornate e B&B Le 3 Rane" di Treggiaia (Pi) e "A.M.G. Sistemi e Innovazione di Mazzanti & Ancona S.N.C" di Capannori (Lu)".

Fonte: Teatro di Bo'