Torna Note di Wine, cena con saggi musicali e concerto

Durante le calde serate estive, non c’è niente di meglio di una invitante cena all’aperto in compagnia e di un bicchiere di vino in allegria. Potrebbe essere questo lo slogan adatto per “Note di Wine”, kermesse musical enogastronomica in programma sabato 11 giugno in Piazza Grandi

Organizzata dagli esercenti dell’area circostante in collaborazione con l’Associazione del CCN “Tre Piazze“ e il Comune di Castelfiorentino, la festa ripropone il suo format saldamente collaudato durante gli anni pre Covid, abbinando il vino alla musica, la sociabilità di piazza alla solidarietà.

Ampio e articolato il programma della serata, che prenderà il via alle ore 19.00 con una degustazione di vini organizzata dalle aziende vitivinicole della Valdelsa (otto le aziende presenti con i loro corner di degustazione all’interno dello stand allestito su un lato della piazza), le quali proporranno ai visitatori un’ampia selezione di rossi e bianchi. Poco dopo (19.30) alcuni saggi musicali prepareranno la giusta atmosfera in attesa della cena. In evidenza tre gruppi: gli “Squillibrati” di Jasmine Conti, la “Dilis” Street band e la scuola di musica dell’Istituto Maria SS Bambina di Certaldo.

La cena – accompagnata dai vini locali - inizierà quindi alle 20.15 con un corposo menù a 18 euro tutto compreso (9 euro i bambini): mezze maniche con riduzione di cipolle, pancetta croccante e crema di pecorino di Manciano, risotto con crema di zucchine e zucchine e speck croccanti, grigliata mista di carne con fagioli alla salvia, mantovana con gelato.

Dopo la cena, conclusione alle 21.45 con un concerto della Filarmonica “G. Verdi”.

Le prenotazioni vengono raccolte presso Panificio Panchetti, Macelleria Enzo, AMA Edicola, Bar Italia, Bar Ciampalini.

l ricavato della cena sarà devoluto all’Oratorio Santa Maria della Marca, alla Filarmonica “G. Verdi”, alla Prociv – Arci di Castelfiorentino, all’AVIS di Castelfiorentino, alla Casa Famiglia di San Martino.

Queste le aziende vitivinicole che hanno aderito all’iniziativa: Vivito – I vignaioli, Cantina Sociale Colli Fiorentini, Azienda agricola La Poggiarella, Castello di Oliveto, Santa Lucia Vini Gasparri, Vini Tamburini Emanuela, Azienda agricola Coiano, Azienda agricola Le Macchie.

Per ulteriori informazioni sulla serata: 331.9303075

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa