A Empoli tornano le cene all'aperto: i provvedimenti

Con la situazione pandemica sotto controllo e le serate già estive, tornano le cene all’aperto a Empoli in alcuni luoghi della città come negli scorsi anni.

In Piazza della Vittoria e in via Curtatone e Montanara saranno adottati alcuni provvedimenti temporanei alla viabilità cittadina nel fine settimana, dal giovedì alla domenica, in fasce orarie specifiche e fino al 30 giugno 2022.

NEL DETTAGLIO -Piazza della Vittoria, divieto di transito e di sosta su un tratto in alcune fasce orarie: dalle 19 alle 24 dei giorni dal giovedì alla domenica, a partire da sabato 11 giugno fino al 30 giugno 2022, tratto compreso tra via Tinto Da Battifolle e via F.lli Rosselli, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli dal civico 26 al civico 37; via Tinto Da Battifolle, all'intersezione con Piazza della Vittoria, direzione obbligatoria a destra. Le suddette disposizioni non sono applicate ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso relativamente ad interventi da effettuarsi all'interno dell'area interdetta.

In via Curtatone e Montanara, primo tratto compreso tra Via Palestro e Via Ricasoli, saranno adottati divieto di transito e divieto di sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli su un tratto e solo in alcune fasce orarie: dalle 18.30 alle 24 dei giorni dal giovedì alla domenica, a partire da sabato 11 giugno fino al 30 giugno 2022

Le modifiche temporanee si rendono necessarie per consentire tutte le attività inerenti alla somministrazione di pasti e bevande del pubblico esercizio che ne ha fatto esplicita richiesta.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa