Aoup, Centro di simulazione Nina e Mayo Clinic: prove di collaborazione

Ieri in Aoup è stata ospite al Dipartimento materno-infantile, su invito del Centro di formazione e simulazione neonatale Nina dell’Aoup, la dottoressa Jennifer Fang, neonatologa della Mayo Clinic, per un incontro sui temi principali legati alla tele-neonatologia. Alla collega americana sono state illustrate tutte le peculiarità del Centro - ormai una realtà conosciuta a livello nazionale per la formazione professionale e l’aggiornamento in ambito neonatologico, ostetrico-ginecologico e anestesiologico, la ricerca, la formazione di esperti nella situazioni di crisi e il counseling - e, da parte sua, è stata proposta una collaborazione scientifica con il Centro Nina - una sorta di gemellaggio accolto con grande favore - per implementare le metodiche di teleformazione e tele-assistenza

Fonte: Azienda ospedaliero-universitaria Pisa - Ufficio Stampana