I vigili del fuoco del comando di Pistoia sono intervenuti intorno alle 3 di questa notte in Via Toscana, per un incendio che ha coinvolto un camion adibito a street food. Il mezzo è andato distrutto ma i vigili del fuoco sono riusciti a salvare il mezzo parcheggiato vicino.Non si segnalano persone coinvolte e le cause sono da accertare.