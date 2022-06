Capraia e Limite si tinge di rosso per ringraziare i donatori di sangue

Il Comune di Capraia e Limite e la Pubblica Assistenza Croce d’Oro di Limite sull’Arno aderiscono all’iniziativa promossa dalle associazioni dei donatori di sangue, e sostenuta da Anci Toscana, per illuminare di rosso i monumenti e gli edifici più rappresentativi delle città in occasione della giornata mondiale del donatore di sangue che ricorre il 14 giugno.

Per l’assessore al sociale del Comune è importante sensibilizzare la cittadinanza alla cultura del dono invitando a donare sangue ed emoderivati, un gesto prezioso che vogliamo sottolineare e ringraziare tutti i donatori e le associazioni per il loro impegno costante sul territorio.

Il Comune illuminerà il monumento in piazza C.Battisti a Limite sull’Arno e il "Giardino della Memoria", da poco inaugurato, in piazza Dori a Capraia Fiorentina.

La Pubblica Assistenza Croce d’Oro di Limite sull’Arno illuminerà la propria sede in via A.Negro per una settimana, fino al 21 giugno.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio stampa