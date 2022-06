Dormivano nel deposito del parcheggio della stazione di Empoli, 3 denunciati

Ritrovato un accampamento abusivo al parcheggio a due piani Metropark a Empoli, nei pressi della stazione. Negli scorsi giorni un blitz della polizia, della polfer, della municipale dell'Unione dei Comune con il supporto di Alia ha permesso lo sgombero.

Le forze dell'ordine erano venute a conoscenza che un deposito di Metropark veniva utilizzato abuisivamente per dormire e passare la giornata.

Alle 8 del mattino sono stati trovati tre stranieri che stavano dormendo nel giaciglio di fortuna. I tre sono stati denunciati per invasione di edifici e per danneggiamento aggravato, visto che era stata divelto il cancello in ferro per entrare nel deposito. Uno di questi era non in regola con il permesso di soggiorno ed è stato anch'egli denunciato.

Al termine delle operazioni il luogo veniva bonificato e sgomberato dai rifiuti, e messo in sicurezza.

Da tempo i residenti della zona di via XI Febbraio denunciano la presenza di spacciatori nei giardini e nel parcheggio a due piani.