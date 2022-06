Ferri e filo in biblioteca, a Empoli si 'Sferruzza'

Continuano gli appuntamenti da non perdere negli spazi della biblioteca comunale Renato Fucini di via dei Neri a Empoli. La prossima settimana si terrà un nuovo incontro con le 'sferruzzanti' e i loro consigli utili su come lavorare a maglia, all’uncinetto e su tutto l’universo del 'ferri e filo'.

La data da segnare in agenda è quella di lunedì 13 giugno 2022: "Sferruzza, sferruzza in biblioteca" prenderà il via alle 15.30. Il gruppo "Sferruzza, Sferruzza" invita appassionati e curiosi a un nuovo appuntamento dedicato al mondo della lana, dei ferri, dell’uncinetto e molto altro.

Per partecipare all’incontro basta scrivere all'indirizzo mail biblioteca@comune.empoli.fi.it oppure chiamare il numero 0571 757840.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa