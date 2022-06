Un 12enne è rimasto ferito gravemente per un incidente a Castagneto Carducci. Sulla Sp329 Passo del Bocca di Valle il giovane era in sella alla bici ed è caduto da un'altezza di dodici scalini per poi finire sotto un'auto. Ancora non sono chiare le cause del sinistro.

La persona ferita era comunque cosciente, nonostante un trauma cranico. Sul posto i soccorsi inviati dal 118 e anche l'elisoccorso Pegaso da Grosseto.