Giornata del donatore di sangue, a Empoli la Vittoria illuminata di rosso

Sensibilizzare sulla cultura del dono, con questo obiettivo le associazioni Anpas, Avis, Croce Rossa e Fratres, il comune e il centro trasfusionale di Empoli, promuovono per il 14 giugno, giornata mondiale del donatore di sangue, un momento di riflessione e condivisione dei valori della donazione.

Lo faranno innanzitutto aderendo all’invito che le associazioni donatori di sangue a livello regionale, insieme ad Anci Toscana, hanno rivolto a tutti i gruppi associativi e ai comuni per illuminare di rosso uno dei monumenti più rappresentativi della città e anche attraverso un punto informativo all’ospedale San Giuseppe di Empoli.

“Una bella iniziativa per accendere i riflettori sul tema della cultura del dono e invitare alla donazione. Anche in questo momento c’è bisogno di sangue ed è necessario uno sforzo ulteriore per non trovarci in una situazione di carenza ma anzi garantire il sistema trasfusionale e la continuità delle cure assistenziali, così Liza Burgassi responsabile donatori sangue Pubbliche Assistenze Riunite Empoli, Luciano Ramazzotti presidente Avis Empoli, Paolo Cioni presidente Croce Rossa Italiana Empoli e Francesca Pinochi presidente Fratres donatori di sangue della Misericordia Empoli. Ringraziamo il comune per aver aderito all’iniziativa e per aver riunito le nostre associazioni intorno ad un tavolo al fine di condividere ed intraprendere ulteriori iniziative e azioni di promozione. Grazie al sostegno e alla disponibilità della direzione del centro trasfusionale che sarà presente insieme a noi per dare tutte le informazioni necessarie sulla donazione”.

Il Comune di Empoli che ha subito aderito all’iniziativa illuminerà di rosso uno dei monumenti più rappresentativi della città, la Vittoria. La scorsa settimana si è svolta una riunione alla presenza dell’assessore al sociale Valentina Torrini e al presidente del Consiglio comunale Alessio Mantellassi proprio per avviare un coordinamento con le associazioni dei donatori di sangue.

Anpas, Avis, Croce Rossa e Fratres, martedì 14 giugno saranno dunque presenti con un gazebo all’ospedale San Giuseppe di Empoli insieme al direttore dei centri trasfusionali di Empoli, Castelfiorentino e Fucecchio Paola Lazzeri e il direttore sanitario dell’ospedale San Giuseppe Silvia Guarducci.

“Siamo convinti che iniziative come questa siano un contributo vincente per sensibilizzare la cittadinanza a donare sangue. Noi come centro trasfusionale di Empoli, insieme a Fucecchio e Castelfiorentino cerchiamo di far capire ai cittadini il significato di un semplice, ma importante gesto di donare per non trovarsi in situazioni critiche in quei periodi dell’anno in cui si necessita di un quantitativo maggiore di sangue. Colgo l’occasione per ringraziare i responsabili, i volontari delle associazioni di volontariato dei 15 comuni che afferiscono alle tre strutture trasfusionali di Empoli, Castelfiorentino e Fucecchio, che ogni giorno si impegnano in questa attività, oltre naturalmente tutti i donatori e i comuni che hanno aderito a questa iniziativa”, sottolinea la dottoressa Lazzeri.

“Partecipare alla giornata mondiale del donatore di sangue con un punto informativo davanti il nostro Ospedale credo sia un supporto fondamentale per coinvolgere la cittadinanza e far comprendere l’importanza della cultura del dono. Ringrazio tutte le associazioni di volontariato del territorio che ogni giorno si impegnano anche in questa direzione ed è anche grazie al loro prezioso contributo che è possibile realizzare queste iniziative”, conclude la dottoressa Guarducci.

Fonte: Ufficio Stampa