I colori della ceramica, anche la Fornace Pasquinucci mostra opere a tema

Non poteva mancare alla Fornace Pasquinucci la mostra della ceramica. Sabato 18 giugno ore 17 ci sarà l’inaugurazione. La ex Fornace Pasquinucci è stata un luogo di produzione di terracotte da meta’ 800 fino a meta’ 900, da 30 anni e’ un centro espositivo ad hoc per le mostre di opere in ceramica. E’ un appuntamento, una tradizione, che ogni anno si ripete, che vede immancabilmente la partecipazione di artisti di prestigio.

Ecco i ceramisti della mostra “ I colori della ceramica” con le loro opere:

Luca Canavicchio: “Il Bestiario”, opere che rappresentano lo stesso soggetto, racchiudono in una forte sintesi formale la somiglianza, il movimento o l’espressione.

Michele Fabbricatore:” Il giardino della mente”,” Europa e Zeus”, “ Portatore di nuvole”, “Marco Polo”, “Il Giardiniere”, “Arca”. Queste opere trasmettono un mondo poetico, sognante, con un tocco di ironia, raccontano di valori positivi; l’intento dell’artista e’ quello di ritrovare la parte migliore di noi.

Karin Putsh-Grassi: “Figulinae”, opere formate da piccoli vasi in miniatura, assemblati e pressati, danno origine ad opere con forme ben definite. L’idea dell’artista è nata dai piccoli vasi e statuine in ceramica prodotte nel Medioevo a Figline Valdarno.

Paola Ramondini: opere in ceramica colorata e ceramica nerastra, quest’ultima ottenuta con la cottura a Bucchero, tecnica usata dagli antichi Etruschi.

All’inaugurazione sarà presentato il libro “ Ceramica contemporanea un mondo di colori” della Prof.ssa Beatriz Irene Scotti, Consigliere dell’Associazione. Un altro evento nel contesto della mostra, il 24 giugno alle ore 17 conferenza del Prof. Odoardo Piscini “Vietato” Immagini di tutti i tempi censurate o fonte di scandalo.

Gli organizzatori del Gruppo culturale Fornace Pasquinucci aps, si augurano una numerosa affluenza di visitatori. Con l’occasione, il brindisi al successo della mostra sarà offerto dalla Fattoria Dianella 1°.

La mostra gode del patrocinio del Comune di Capraia e Limite è sarà visitabile nei giorni di giovedì, venerdì, sabato e domenica, fino al 2 luglio dalle ore 17 alle ore 19.

Sponsor: Toscana Energia e Banco Fiorentino (Mugello, Impruneta,Signa) di Montelupo Fiorentino.