In mare in avaria o a terra infortunati, turisti e studenti in gita salvati dalla finanza all'Elba

Interventi della guardia di finanza all'Isola d'Elba per salvare persone in mare a rischio naufragio e non solo.

Un turista è stato soccorso e messo in salvo mentre a bordo della sua imbarcazione in avaria era vicino alla scogliera di Porto Azzurro.

Un altro intervento si è reso necessario per assicurare alle cure mediche dell’Ospedale di Portoferraio una studentessa lombarda in gita sull’isola di Pianosa, vittima di un incidente per il quale si era procurata la frattura del gomito, la contusione del ginocchio e diverse escoriazioni.

Anche nel corso della giornata di giovedì 8 giugno, il gommone della finanza ha tratto in salvo una famiglia di tedeschi a bordo di un catamarano in avaria, che con i motori in completa avaria, aveva lanciato una richiesta di soccorso perché in balia del forte vento in prossimità della scogliera di Capo Stella.