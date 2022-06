Va fuori strada e si ribalta, muore 24enne in Valdelsa

Una tragedia è avvenuta verso l'una di notte di oggi, venerdì 10 giugno. Un 24enne ha perso la vita in Valdelsa, in provincia di Siena, dopo un incidente stradale.

Il giovane era a bordo della sua utilitaria vicino a Maltraverso, una frazione a sud di Poggibonsi. Ha perso il controllo dell'auto per motivi ancora da chiarire, è andato fuori strada e il mezzo si è ribaltato. Per il 24enne non c'è stato niente da fare.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorritori inviati dal 118 ma il giovane è deceduto.