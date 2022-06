Incontri con la giunta Rossetti tra Cerreto e le frazioni

Il Partito Democratico di Cerreto Guidi ha organizzato un ciclo di incontri sul territorio con gli amministratori di maggioranza.

Il sindaco Simona Rossetti, i componenti della giunta e i consiglieri comunali di maggioranza saranno i protagonisti dei quattro appuntamenti fra capoluogo e frazioni di Cerreto Guidi, nel dettaglio: martedì 14 giugno alle 21:15 presso il circolo di Cerreto Guidi; giovedì 16 giugno alle 21:15 al circolo di Stabbia; giovedì 23 giugno alle 21:15 al circolo di Lazzeretto e infine giovedì 30 giugno alle 21:15 al campo di tamburello a Bassa per incontrare i cittadini di Bassa, Gavena e Pieve a Ripoli.

"Questi incontri saranno utili per fare il punto sulle attività svolte, quelle in programma e raccogliere le richieste delle comunità locali –spiega Alessio Tanganelli, segretario dell’unione comunale Pd di Cerreto Guidi- Adesso che le misure restrittive sono state allentate è possibile tornare ad incontrarci in presenza e ricostruire un contatto diretto con gli iscritti e la cittadinanza. Per questo abbiamo deciso di organizzare un ciclo di incontri pubblici con l'amministrazione. Invitiamo alla massima partecipazione perché si tratta di momenti molto importanti per tornare a dialogare con i cittadini e fornire all’amministrazione input per migliorare la programmazione futura del territorio".

Fonte: Pd Empolese Valdelsa