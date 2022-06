Referendum Giustizia, Giuseppe Gulotta sostiene il Sì ai 5 quesiti

Il sostegno al Referendum Giustizia si conclude nell’Empolese Valdelsa con una testimonianza diretta, quella di Giuseppe Gullotta, ai tempi condannato a 30 anni per la “Strage di Alcamo” e successivamente ritenuto non colpevole.

Giuseppe Gulotta ha trascorso 22 dei suoi 58 anni in carcere per un reato che non ha mai commesso. E’ uno dei più gravi errori giudiziari della storia italiana.

Alla già prevista conferenza di venerdì 10 giugno alle ore 18.00, presso l’ Hotel da Vinci loc. Sovigliana - Vinci, si aggiunge la storia di vita di Giuseppe Gullotta che ci racconterà quello che potrebbe accedere ad ognuno di noi e perché è importante domenica 12 giugno cogliere l’occasione di questo voto per una “Giustizia più Giusta”.

Interverranno l’Onorevole Manfredi Potenti, l’avvocato e responsabile provinciale di Firenze dipartimento giustizia Cecilia Cappelletti, l’avvocato Mario Tocci, l’avvocato Roberto Nannelli e Consiglieri eletti nell’Empolese Valdelsa.

Fonte: Lega Empolese Valdelsa