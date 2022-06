Ruba 500 euro di alcolici, denunciato

Un 35enne è stato denunciato per furto a Pisa. L'uomo ha rubato degli alcolici per un valore di circa cinquecento euro in un supermercato di via Cisanello. Il fatto è avvenuto alle 16.30 di giovedì 9 giugno.

L’uomo, già noto agli operatori, è stato fermato da un addetto alla vigilanza e poi è stato compiutamente identificato ed accompagnato in Questura, dove al termine degli adempimenti è stato denunciato in stato di libertà per furto. Le bottiglie di alcolici sono state restituite alla direzione del supermercato.